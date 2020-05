L’année 2020 risque d’être celle de Dadju malgré cette période de confinement. Entre l’apparition de Jordyn Woods dans son clip « Bobo au cœur » ou encore la réédition de son album, la naissance de son fils… tout lui réussit. A tel point que le jeune homme aurait inspiré une grande star américaine. Découvrez de qui il s’agit.

Il y a quelques jours, Dadju profitait du confinement pour lancer un live caritatif pour aider des pays d’Afrique mais également financer la lutte contre le Coronavirus. Son action et l’implication de ses invités ont permis de récolter plus de 200 000 euros. Un beau geste qui a été félicité par Brigitte Macron en personne. Récemment, c’est un autre détail qui a intrigué les internautes. En effet, Chris Brown a parlé du petit frère de Maitre Gims dans sa story Instagram. De là, on a pu comprendre qu’un projet se profilait pour les deux stars.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par DADJU (@dadju) le 7 Mai 2020 à 6 :51 PDT

Alors forcément, lorsque le jeune papa a entendu que l’ex de Rihanna utilisait son expression favorite, il n’a pas pu s’empêcher de réagir sur ses réseaux sociaux. Ainsi, Dadju a partagé son tweet sur Instagram où l’on a pu lire: « Le OhOhAh de Chris Brown » accompagné d’un émoji miel et d’une main qui valide. Un message qui veut tout dire et qui confirme que l’artiste apprécie le clin d’œil. D’ailleurs, il n’est pas le seul que cela a fait réagir.

Sous cette publication, celui qui a clashé Maes a reçu des commentaires tels que: « On attend que sa💀 », « J’ai tellement hate ». Ou encore : « Le tien est mieux de « ohohaa »🥰 ». Mais aussi: « On va voir ça ❤️❤️❤️❤️😍 » et « non mais arrêtes wesh ». Vous l’aurez compris : les fans de Dadju n’en peuvent plus de ce teasing et ont hâte d’entendre tout cela de leurs propres oreilles. Qui fera le meilleur OhOhAh entre Dadju et Breezy selon vous ?

