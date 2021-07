Dadju : le frère de Gims se lance désormais dans le cinéma 

Fin 2020, Dadju a fait un retour réussi dans les bacs avec la réédition de son album « Poison ou Antidote : Miel Book ». En attendant de retrouver son public, le jeune homme a pas mal de projets en tête. Il y a quelques jours, il a annoncé qu’il se lançait dans le cinéma. STAR24 vous propose de connaître les détails de son nouvel objectif.

Décidément, tout sourit à Dadju. Si sa carrière cartonne, le chanteur peut se vanter d’avoir une belle vie de famille notamment avec la naissance de son deuxième enfant, un garçon né lors du premier confinement. Cela dit, ce n’était pas gagné. Ancien SDF, il a été sauvé de cette vie-là grâce à son frère Gims et Youtube.

Actuellement à Cannes pour le Festival de Cannes, celui qui a livré un prank incroyable a lui aussi frôlé le tapis rouge de la célèbre cérémonie pour le très attendu « Benedetta » ce vendredi 9 juillet 2021. C’est à cette occasion que Dadju a fait une grande annonce sur son avenir.

Fou de joie d’avoir réalisé son rêve de gosse en montant les marches du Festival de Cannes, Dadju a assisté à la projection du film où Virginie Efira est en tête d’affiche. Maintenant qu’il a une place incontestable au sein de la scène française, celui qui a été copié par Chris Brown a annoncé qu’il allait s’attaquer au cinéma aux côtés du réalisateur Niels Tavernier. « Ça a été une longue discussion. C’est un film dont le tournage va démarrer à la fin juillet (…) Je suis content de vous l’annoncer aujourd’hui (…) On va produire un film, comédie romantique, avec l’appui de Canal + (…) Je peux pas trop vous teaser l’histoire » a-t-il révélé.

📺 #Cannes2021 en direct !

Suivez la montée des Marches de BENEDETTA de Paul VERHOEVEN

—-

📺 #Cannes2021 is live!

Follow the red Carpet of BENEDETTA by Paul VERHOEVEN

https://t.co/Ksois9cefJ

— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) July 9, 2021