Ce vendredi 8 octobre 2021 a eu lieu le nouveau prime de Danse avec les stars 11. Une nouvelle épreuve a lieu : le duel où les duos ont dû s’affronter. Ainsi, chaque couple de danseurs a affronté celui-ci du niveau juste en-dessous du sien vis-à-vis du classement de la semaine passée. Jean-Baptise Maunier et Ines Vandamme se sont retrouvés face à Vaïmalama Chaves et Christian Millette. Malheureusement, le comédien a été éliminé. Interrogé sur son départ par TF1, il a ainsi déclaré: « Je ne pensais vraiment pas aller si loin. J’en avais l’envie mais je ne savais pas ce dont j’étais capable. Donc j’ai été étonné de moi. Je n’avais encore jamais bougé mon corps de cette façon (…) Je pense que tout ce que j’ai appris sur l’aventure ça me servira pour plus tard, pour plein de choses. J’espère que toutes les clés qu’a su me donner Inès m’aideront dans mon métier (…) La première chose que je retiens de cette aventure, c’est Inès. C’est devenue une véritable amie et je suis vraiment très content de l’avoir rencontrée sur cette aventure ».

Jean-Baptiste Maunier ne s’est pas arrêté là puisqu’il a adressé un joli message à son ancienne partenaire sur Instagram: « Hier soir, mon aventure sur @dals_tf1 s’est donc achevée. J’ai partagé de merveilleux moments d’émotions aux côtés des autres couples, j’ai pris un immense plaisir à découvrir la danse. @vandamme_ines MERCI pour tout, en plus d’être une danseuse talentueuse, j’ai découvert une véritable amie, et je suis fier de ce que nous avons accompli ! Tu m’as transmis ta passion, ta détermination et grâce à ta bienveillance j’ai pu prendre confiance en moi, et surtout m’ECLATER sur le parquet 😊. Je souhaite le meilleur aux autres couples, faites nous rêver chaque vendredi ! Un grand merci à @tf1 aux équipes artistiques @hakimghorab @viveskevin @emmanuelleberne à la production @fredpedraza @debo.nahon de m avoir accompagné ! Merci aux juges @lechrismarques @francoisalu @denitsaofficiel @jeanpaulgaultier pour vos conseils, vos critiques qui ont su me donner l’envie de me surpasser et de progresser 🙏🏻 Et bien évidemment, merci à tous pour le soutien et les nombreux messages que je reçois, je suis profondément touché ! À très vite… 😉🕺💃 ».

