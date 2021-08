Après avoir cartonné avec son premier album « 16 » ainsi que sa réédition, Wejdene a accepté de relever un tout nouveau challenge. Il s’agit de participer à la onzième saison de « Danse avec les stars ». On vous propose d’en savoir davantage à ce sujet.

Si Wejdene a été abandonnée par ses amies à cause de sa célébrité, elle a vite pu retrouver le sourire grâce au soutien de ses fans. Mais pas que puisqu’elle se retrouve face à des opportunités incroyables. Comme le disaient de nombreuses rumeurs, elle figure au casting de DALS11. Mais comment cela s’est-il passé ? « Mon équipe a commencé à me parler de l’émission l’été dernier. La production m’a appelée et j’ai dû montrer ma motivation au téléphone pendant 40 minutes. L’équipe de Danse avec les stars m’a prévenue que le rythme était très intense et qu’il fallait que je m’engage vraiment ». « Puis ils m’ont dit qu’ils me voulaient, et cela m’a arrangée, car je voulais aussi vraiment faire l’émission » a-t-elle expliqué au micro du Parisien.

DALS11 : Wejdene veut tout faire pour gagner l’émission

D’ailleurs, son âge aurait pu tout empêcher. Wejdene s’explique: « Il a fallu régler des démarches administratives, car l’année dernière, je venais juste d’avoir 16 ans, et qu’à cet âge-là, il y a des restrictions, comme le fait que je ne peux pas passer à la télé après 22 heures… Je voulais demander ma majorité anticipée, mais les démarches sont tellement longues que cela ne servirait plus à rien. J’ai 17 ans et dans un an, je serai majeure ».

Prête à tout pour gagner, celle qui a nargué les haters avec sa richesse a finalement conclu en disant: « Ils m’ont dit que j’étais le reflet des jeunes, un rayon de soleil, une fille toute pimpante qui allait amener des couleurs sur le plateau. Cela peut apporter une nouvelle communauté à l’émission. Je suis vraiment déterminée, c’est mon image qui est en jeu. Mais je suis déter, je vais me surpasser. Je veux et je vais gagner. Si je travaille dur, je ne vois pas pourquoi je n’y arriverais pas. Et cela sera un super entraînement pour ma tournée, qui démarrera début novembre ». Croisons les doigts pour elle !