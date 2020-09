Ce vendredi 18 septembre, Damso faisait son retour dans les bacs après deux ans d’absence avec son album QALF. A cette occasion, le rappeur Belge a fait le bilan sur sa carrière. A vos mouchoirs, c’est bientôt fini !

Il y a quelques jours, Damso a fait un retour en force. Lors d’une interview accordée à Skyrock, le jeune homme est revenu sur sa séparation avec son ancien producteur Booba. « Pour moi, ce n’est pas douloureux (…) J’ai fait trois albums. J’ai toujours eu une vision très artistique des choses en général. Ce n’est pas une douleur. Une douleur c’est quand c’est des choses quand c’est ma mère ou d’autres choses. Quand c’est le boulot, c’est fini. On s’échange des civilités et on avance (…) Il n’y a jamais eu de haine et je pense que ça se lit sur mon visage (…) Je n’ai pas de rancune (…) Les choses vont bien (…) Il y a vraiment des vraies choses dans la vie » a-t-il confié à Fred Musa.

Et pour ceux qui se demandent ce que nous réserve Damso à l’avenir, sachez que celui qui a clashé Shy’m a déjà un plan tout tracé. Le rappeur qui a collaboré avec Hamza a expliqué: « J’ai fait un plan de 10 ans pour faire succès et arriver à un stade où en 2022 j’retourne dans mon truc et on m’fait plus chier (…) J’ai mis ma famille à l’abri et j’repars faire de la musique tranquillou, j’ai pas besoin de sortir, pas besoin de faire une tournée. J’retourne juste faire du son les gars, c’est bon (…) C’est plus les autres qui m’ont poussé à partager (…) J’me suis dit j’vais faire un plan j’vais n*quer le game, après j’achète un camping-car, j’fais un studio dedans, je fais le tour du monde si je peux puis je fais des sons pour moi. Si j’aime j’poste, si j’aime pas j’garde ».

Qu’en pensez-vous ?

