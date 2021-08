Eternel coeur à prendre, Darko a souvent tenté de trouver chaussure à son pied en faisant des dates avec des mystérieuses inconnues. Mais en réalité, celui qui aurait été éduqué par trois papas aurait menti à tout le monde. STAR24 vous propose d’en savoir davantage à ce sujet.

Il y a quelques jours de cela, Darko a ému ses followers en publiant une vidéo où il a présenté la femme de sa vie à ses abonnés. D’ailleurs, ils avaient vécu une longue relation qui s’est achevée à cause de Secret Story 10 puisqu’il a préféré sacrifié leur histoire pour cette aventure. « On s’est connu très jeunes, quand mes amis sortaient, j’étais toujours le mec en couple et qui ne sortait pas (…) j’ai commencé à vivre un peu plus vieux (…) on évoluait un peu plus différemment (…) j’ai dû sacrifier notre relation (…) j’ai regretté direct » a-t-il confié à ce sujet. Seulement voilà, il n’aurait pas tout dit à tout le monde sur sa véritable situation amoureuse.

Darko secrètement en couple depuis trois ans et infidèle : on sait tout !

Alors que des bruits de couloir l’avaient annoncé au casting de la prochaine saison des Princes de l’amour, Darko serait en couple depuis trois ans… avec l’une de ses anciennes assistantes. C’est @Shayara.Tv qui a vendu la mèche puisqu’elle a déclaré: « Bon, sachez que Darko est en couple avec Camille depuis 3 ans. Et qu’ils ont fait un nombre incalculables de break ! Oui, je dis bien 3 ans. Donc quand vous le voyez faire des vidéos où il cherche l’amour, bah c’est un mytho. Camille est tout à fait d’accord avec ça. Je commence à avoir masse d’infos sur Darko et Camille. Alors quand Darko s’était mis en couple avec Camille, faut savoir que c’était son assistante ! Ça remonte à 3 ans quand même ! Camille avait 19 ans, et Darko 27. Elle considère Darko comme l’homme de sa vie, et s’est faite trompée un très grand nombre de fois. Sa famille n’approuve pas la relation. Et Darko lui fait plus de mal qu’autre chose. Ils étaient aussi dans la villa louée avec leur pote Julien, et ont décidé de faire un voyage en Italie pour renouer les liens. Je n’afficherai pas l’Instagram de Camille par respect ».

Pour le moment, Darko n’a pas réagi !