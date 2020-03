Les Marseillais ont commencé il y a quelques semaines et les audiences ne cessent d’augmenter de jour en jour ! Avant d’aller à Tulum , Les Marseillais donc Julien Tanti et sa femme Manon ,Kevin et Carla les parents de la petite Ruby, Paga et Graig,Maeva ainsi que Benjamin Samat se sont envolés dans la ville du luxe Dubaï pour rendre une petite visite au couple phare de l’émission Jessica Thivenin et Thibault Garcia. Apres des complications suite a son accouchement qui s’était mal passé , la jeune blonde n’a pu participer au tournage de l’émission. C’est pour cela que la petite famille des Marseillais ont débarqué pour faire une petite surprise a Jessica et aussi de voir le petit bou de chou Maylone.

Les Marseillais vs JLC FAMILY ?

Le blogueur du moment sur la télé-réalité Aqababe vient de nous annoncer un gros scoop: « Les Marseillais sont numéro 1 en matière de show tv et ont donc décidé de continuer à nous le prouver avec leur tout nouveau projet qui risque de concurrencer directement la JlC Family ou ‘Mamans et Célèbres' ».

On le sait depuis quelques temps entre Jazz et Laurent c’est la guerre avec Julien et Manon. Est-ce la raison de leur problème ? Le couple de Marseillais se sent il en concurrence ? Car on sait que la JLC familly est actuellement la seule télé-réalité avec uniquement comme candidats, les proches de la JLC. Bien sur, Nabilla était la première à avoir eu cette opportunité avec « Allo Nabila » sur NRJ12.

Aqababe annonce que l’émission se nommerait »La Famille ». Les fans des Marseillais auront l’occasion de voir le quotidien des Marseillais sur leur vie de tous les jours. Le tournage de l’émission a commencé le 3 mars dernier et il a commencé avec la crémaillère de la sulfureuse Maêva Ghenam l’ex de Greg qui vient d’emménager dans une sublime villa sur Marseille. Il se poursuivra ensuite du côté de Londres pour retrouver le petit couple Kevin et Carla.

Alors plutôt hâte de découvrir ce nouveau programme ?

