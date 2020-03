Actuellement, Céline Dion a beaucoup fait parler d’elle sur les réseaux sociaux . La simple raison de cela ? Un look très streetwear, décontracté et sportif très loin du style habituel de la chanteuse internationale , qui lui allait tout de même plûtot bien !

Céline Dion nouveau style adopté ?

En ce moment a lieu de la fashion week et la grande chanteuse l’a bien fait comprendre et nous le prouve qu’elle peut paraître plus jeune qu’actuellement. Les paparazzis ont pris des clichés de la star québécoise dans plusieurs tenues qui n’ont pas oublié de faire réagir la Toile. Après une performance remarquable au Barclays Center plus précisément dans la ville de la lumière New York. Il y a peu de temps, la star internationale a montré qu’elle avait toujours un style assez fashion.

L’interprète de la musique de Titanic s’est montrée le 29 février dernier. En jogging assez large style streetwear, portant comme chaussure la paire tendance de baskets Balenciaga Triple S, Céline Dion fait polémique sur les réseaux sociaux ! Un look comparé à une rappeuse de Brooklyn.

Céline Dion qui avait fait sensation a Las Vegas est devenue une vraie addict de la mode. Rien de très étonnant quand on sait qu’elle a déjà créé sa marque de vêtements auparavant et que son ami proche est Pepe Munôz un grand styliste et danseur. Et pour ce look street style chic de la maman de trois enfants, a fait couler beaucoup d’encre. Même si beaucoup ont adoré ce look plutôt assez osé, certaines personnes ont été plutôt moins fans. L’acteur et rappeur Joey Starr et ainsi que le rappeur Booba ont bien critiqué le style de la chanteuse de 51 ans.

Ainsi beaucoup de montages de la chanteuse a fait surface sur la toile depuis quelques jours et le moins qu’on puisse dire c’est que cela est hilarant et à prendre au second degré bien sur !

🚨 EXCLU 🚨 Tracklist de la Mixtape de @celinedion dispo le 20/06 : 1.« R.I.P René » feat. René Charles

2.« Québec Vibe » feat. @Drake & @theweeknd

3.« Titanic Freestyle »

4.« Pour que tu loves encore »

5.« Last Vegas Queen » feat. @iamcardib S/o @Lacremm @BALENCIAGA pic.twitter.com/SY8m6VKbRB — Expert en Achat de Stream (@BoubouDaCreator) March 2, 2020

Alors, on valide Céline Dion ou pas ?

Actuellement, Céline Dion a beaucoup fait parler d’elle sur les réseaux sociaux . La simple raison de cela ? Un look très streetwear, décontracté et sportif très loin du style habituel de la chanteuse internationale , qui lui allait tout de même plûtot bien !

Céline Dion nouveau style adopté ?

En ce moment a lieu de la fashion week et la grande chanteuse l’a bien fait comprendre et nous le prouve qu’elle peut paraître plus jeune qu’actuellement. Les paparazzis ont pris des clichés de la star québécoise dans plusieurs tenues qui n’ont pas oublié de faire réagir la Toile. Après une performance remarquable au Barclays Center plus précisément dans la ville de la lumière New York. Il y a peu de temps, la star internationale a montré qu’elle avait toujours un style assez fashion.

L’interprète de la musique de Titanic s’est montrée le 29 février dernier. En jogging assez large style streetwear, portant comme chaussure la paire tendance de baskets Balenciaga Triple S, Céline Dion fait polémique sur les réseaux sociaux ! Un look comparé à une rappeuse de Brooklyn.

Céline Dion qui avait fait sensation a Las Vegas est devenue une vraie addict de la mode. Rien de très étonnant quand on sait qu’elle a déjà créé sa marque de vêtements auparavant et que son ami proche est Pepe Munôz un grand styliste et danseur. Et pour ce look street style chic de la maman de trois enfants, a fait couler beaucoup d’encre. Même si beaucoup ont adoré ce look plutôt assez osé, certaines personnes ont été plutôt moins fans. L’acteur et rappeur Joey Starr et ainsi que le rappeur Booba ont bien critiqué le style de la chanteuse de 51 ans.

Ainsi beaucoup de montages de la chanteuse a fait surface sur la toile depuis quelques jours et le moins qu’on puisse dire c’est que cela est hilarant et à prendre au second degré bien sur !

🚨 EXCLU 🚨 Tracklist de la Mixtape de @celinedion dispo le 20/06 : 1.« R.I.P René » feat. René Charles

2.« Québec Vibe » feat. @Drake & @theweeknd

3.« Titanic Freestyle »

4.« Pour que tu loves encore »

5.« Last Vegas Queen » feat. @iamcardib S/o @Lacremm @BALENCIAGA pic.twitter.com/SY8m6VKbRB — Expert en Achat de Stream (@BoubouDaCreator) March 2, 2020

Alors, on valide Céline Dion ou pas ?