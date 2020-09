Demi Lovato et Max Ehrich semblaient filer le parfait amour. Et pourtant, le jeune homme a découvert qu’il n’était plus en couple avec sa fiancée par le biais des médias. STAR24 vous explique ce qu’il s’est réellement passé.

Il y a quelques semaines, Demi Lovato vivait une période difficile en cette année de pandémie et confinement provoquée par le Coronavirus. En effet, elle a dû dire adieu à son grand-père. « Je me suis réveillée en apprenant que mon grand-père Perry était mort tôt dans la matinée. Il était malade depuis quelques années maintenant, alors je suis plutôt soulagée qu’il ne souffre plus, mais cela fait toujours mal de penser que notre famille ne pourra pas lui faire des adieux au travers de vraies funérailles avant un bon moment. Mais c’est la réalité dans laquelle on vit pendant cette pandémie. Cet homme aimait férocement Dieu et c’était l’un des meilleurs prêcheurs que j’ai eu l’honneur de voir en action pour témoigner de la parole de dieu. Je t’aime, papy. Je suis désolée que nous n’ayons pas pris plus de photos ensemble, mais j’ai tellement de souvenirs qui me font sourire jusqu’à ce qu’on se voit de nouveau un jour. Repose en paix. Je t’aime » a-t-elle écrit pour lui rendre hommage sur Instagram.

Mais cette fois-ci c’est la vie sentimentale de l’ancienne amie de Selena Gomez qui a fait parler. Alors qu’ils avaient officialisé leurs fiançailles en mai dernier, Demi Lovato et Max Ehrich auraient rompu deux mois plus tard. « Cela a été une décision difficile mais Demi et Max ont décidé de prendre des chemins différents pour se concentrer sur leurs carrières. Ils ont du respect et de l’amour l’un pour l’autre et chériront pour toujours le temps passé ensemble » a révélé une source proche à People.

Le déconfinement aurait tout chamboulé. D’un côté, Demi Lovato a repris les studios et son ex aurait dû retourner en tournage. C’est d’ailleurs en plein travail qu’il a découvert la fin de sa relation avec la chanteuse qui a eu des troubles alimentaires. D’ailleurs, il s’est confié à ce sujet par le biais de sa story Instagram où il a écrit: « Imagine que tu découvres le statut de ta relation dans un tabloïd… alors que tu es en plein tournage d’un biopic sur un pasteur dans une église chrétienne et dont l’intention du film est d’aider les gens ».

Pas cool !

