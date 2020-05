Cela fait maintenant plusieurs années que Diam’s s’est retirée de la vie médiatique et de l’industrie musicale. Cependant, personne ne l’a oublié et ses morceaux restent toujours autant des classiques pour ses fans. Si la jeune femme a quitté la France avec son mari et leurs enfants, il lui arrive de redonner de ses nouvelles. STAR24 vous explique tout.

Malgré son succès monstre, Diam’s a décidé de rompre avec le rap. Convertie à l’Islam depuis plusieurs années, la jeune femme semble avoir trouvé la paix intérieure. Lors d’une rare entrevue accordée à Sept à Huit, l’amie de la chanteuse Vitaa était carrément apaisée.

En cette période de ramadan, Diam’s a pris plusieurs fois la parole notamment pour se confier sur ce mois spécial pour les musulmans. Cette fois-ci, la mère de famille a décidé de poster quelques photos du jour où tout a changé pour elle puisqu’elle s’est convertie à l’Islam. « Le 26 décembre 2008 je me suis envolée pour un voyage exceptionnel au cours duquel j’allais vivre les plus beaux jours de ma vie. C’est exactement sur cette plage que je me suis convertie à l’Islam il y a maintenant 11 ans Al Hamdoulillah » a raconté Mélanie Georgiades.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mélanie (Diam’s) (@melaniediamsofficiel) le 16 Mai 2020 à 8 :46 PDT

Mais ce n’est pas tout. Diam’s a fait d’autres confidences: « C’est avec cette vue, depuis ma chambre que j’ai débuté la lecture du Coran qui a bouleversé ma vie. La nuit tombée, je lisais seule sur la plage, éclairée par la lune… Parfois, je ne rentrais même plus dans ma chambre, j’avais besoin de me sentir proche de la création, la foi au Dieu unique gagnait mon cœur. Je m’endormais parfois dehors et me réveillais en sursaut avec l’intime conviction qu’Allah était le Créateur de toute chose et qu’il ne m’avait pas créée en vain… J’allais me convertir à l’Islam, je le ressentais au plus profond de moi. Comme une évidence, je me souviens m’être mise au milieu de la plage, j’ai levé la tête vers le ciel et pris Allah à témoin (…) J’ai alors vécu un moment de ferveur et de sincérité qui m’a transportée au-delà des mots. Après cela, je me sentais musulmane, j’étais musulmane ».

Un témoignage vraiment touchant qui a fait plaisir à ses fans !

