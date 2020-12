Bien qu’elle ait arrêté sa carrière il y a dix ans de cela, Diam’s est inoubliable. Bien qu’elle se soit retirée des strass et des paillettes, ses fans ne loupent aucun de ses faits et gestes sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, la Toile s’est affolée à cause d’elle ce weekend. Explications.

La vie de Diam’s a bien changé. D’ailleurs, la rappeuse s’est livrée sur sa conversion à l’Islam et a déclaré: « Le 26 décembre 2008 je me suis envolée pour un voyage exceptionnel au cours duquel j’allais vivre les plus beaux jours de ma vie. C’est exactement sur cette plage que je me suis convertie à l’Islam il y a maintenant 11 ans Al Hamdoulillah (…) C’est avec cette vue, depuis ma chambre que j’ai débuté la lecture du Coran qui a bouleversé ma vie. La nuit tombée, je lisais seule sur la plage, éclairée par la lune… Parfois, je ne rentrais même plus dans ma chambre, j’avais besoin de me sentir proche de la création, la foi au Dieu unique gagnait mon cœur. Je m’endormais parfois dehors et me réveillais en sursaut avec l’intime conviction qu’Allah était le Créateur de toute chose et qu’il ne m’avait pas créée en vain… J’allais me convertir à l’Islam, je le ressentais au plus profond de moi. Comme une évidence, je me souviens m’être mise au milieu de la plage, j’ai levé la tête vers le ciel et pris Allah à témoin (…) J’ai alors vécu un moment de ferveur et de sincérité qui m’a transportée au-delà des mots. Après cela, je me sentais musulmane, j’étais musulmane ».

Quatorze ans après le succès de son album Dans ma bulle comprenant son tube Jeune Demoiselle, Diam’s a enfin posté le clip sur Youtube alors qu’il est déjà présent sur plusieurs plateformes. Serait-ce le signe d’un retour imminent ? En tout cas, c’est ce dont rêvent les fans de celle qui aurait brisé un mariage. « Durant deux secondes j’ai crue qu’elle revenait 😭 », « Diams c’est comme parler de 2pac ou Biggie. C’est juste une légende cette femme qui a bercée à beaucoup de gens notre jeunesse 🙏 », « tu nous manques Mélanie en ce moment plus que jamais » a-t-on pu lire dans les commentaires.

