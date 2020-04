Vous avez fait le tour des séries et films Netflix à cause du confinement ? Eh bien bonne nouvelle, la plateforme Diney + est enfin disponible en France. Initialement prévue pour le 24 mars, elle vient de débarquer ce mardi 7 avril. Au programme ? Un large panel de séries, films et documentaires que vous pouvez regarder à votre guise.

Cela fait un bon moment que les Etats Unis et le Canada bénéficie de Disney +. En cette période de confinement, la plateforme est enfin arrivée en France. Sa sortie a été repoussée de deux semaines à cause de soucis que cela pouvait provoquer avec Internet. Et attention, cela risque d’être très alléchant. Pour commencer, vous pouvez bénéficier d’une offre d’essai gratuite de sept jours. Un bon moyen de replonger en enfance !

Pour ceux qui ne sont pas encore convaincus, sachez qu’il y a un gros choix au niveau du catalogue. Que ce soit : Camp Rock, Maman, j’ai raté l’avion, L’âge de glace, Descendants 1 et 2, High School Musical. Mais aussi des dessins animés qui ont bercé notre enfance comme : La Belle et le Clochard (dont le remake en live-action), Cendrillon, La Reine des Neiges ou encore La Petite Sirène. S’ajoute à cela les créations Disney+ comme les séries The Musical, Stargirl et High School Musical. Et si vous êtes team Pixar, pas de problème ! Les Indestructibles, 1001 Pattes, Ratatouille… seront disponibles ainsi que les films Marvel tels que Les 4 Fantastiques, Avengers, Captain America...

Pour ceux qui veulent s’abonner, sachez qu’il faut se rendre sur DisneyPlus.Com. On a la formule mensuelle de 6,99 euros ou la formule annuelle de 69,99 euros. Le petit plus ? On peut avoir jusqu’à sept profils d’utilisateurs dont quatre en même temps. Les programmes peuvent être visibles sur 10 appareils différents (PS4, XboxOne, Androïd, iOS, Télé…). Pour les abonnés Canal+, la plateforme est gratuite. Si la plateforme n’est pas disponible dans votre abonnement, il y a de nouvelles formules: Offre Canal+ : 19,90€/mois (Disney+ gratuite seulement pendant un an) / Pack famille : 29,90€/mois (Disney+ gratuite seulement pendant un an) / Pack Ciné/séries : 36,90€ / Pack Intégrale+ : 89,90€.

On vous laisse, on a des Disney à revoir !

