Entre Dita Istrefi et Bryan Boy, cela a été les montagnes russes ces derniers mois. Mais les deux candidats des 10 Couples Parfaits 4 seraient-ils prêts à se remettre ensemble par la suite ? STAR24 vous donne leurs versions totalement différentes.

Il y a quelques semaines, Dita Istrefi a beaucoup inquiété ses followers puisque la jeune femme a disparu de la Toile. Au cours d’une interview accordée à Aqababe, cette dernière est revenue sur sa relation passée avec un homme qui n’a rien à voir avec la télé-réalité. « Je n’ai pas voulu m’éloigner des réseaux sociaux, c’est juste que j’ai cassé mon téléphone. Quand j’en ai racheté un nouveau, je ne me souvenais pas de mes mots de passe iCloud et de mes réseaux sociaux. Je ne pouvais plus me connecter, je n’avais plus rien. Je n’ai pu contacter personne pendant les premiers jours. Avec le recul, je me suis dit que je me sentais mieux sans réseaux sociaux et j’ai décidé de faire une pause » a-t-elle expliqué.

Célibataire depuis, la belle blonde a poussé un coup de gueule contre ceux qui la disaient malhonnête. Et pour cause, plusieurs personnes reprochaient à Dita Istrefi de parler à des hommes. Mais la candidate des 10 Couples Parfaits 4 a été formelle : elle n’a aucun compte à rendre à ce sujet puisqu’elle est libre comme l’air. D’ailleurs, dans les derniers épisodes, on a pu suivre l’évolution de sa relation avec son ex Bryan Boy.

Aujourd’hui séparés, Bryan Boy a fait une grande annonce autour de leurs rapports actuels puisqu’il a déclaré: Je vous annonce qu’avec Dita on se reparle de plus en plus » avec un emoji coeur sur Snapchat.

Mais ne vous agitez pas non plus ! En effet, Dita Istrefi ne l’entend pas de la même façon. Selon la jeune femme, il n’y a pas de rabibochage de prévu entre eux !

Vont-ils se remettre ensemble selon vous ?

Entre Dita Istrefi et Bryan Boy, cela a été les montagnes russes ces derniers mois. Mais les deux candidats des 10 Couples Parfaits 4 seraient-ils prêts à se remettre ensemble par la suite ? STAR24 vous donne leurs versions totalement différentes.

Il y a quelques semaines, Dita Istrefi a beaucoup inquiété ses followers puisque la jeune femme a disparu de la Toile. Au cours d’une interview accordée à Aqababe, cette dernière est revenue sur sa relation passée avec un homme qui n’a rien à voir avec la télé-réalité. « Je n’ai pas voulu m’éloigner des réseaux sociaux, c’est juste que j’ai cassé mon téléphone. Quand j’en ai racheté un nouveau, je ne me souvenais pas de mes mots de passe iCloud et de mes réseaux sociaux. Je ne pouvais plus me connecter, je n’avais plus rien. Je n’ai pu contacter personne pendant les premiers jours. Avec le recul, je me suis dit que je me sentais mieux sans réseaux sociaux et j’ai décidé de faire une pause » a-t-elle expliqué.

Célibataire depuis, la belle blonde a poussé un coup de gueule contre ceux qui la disaient malhonnête. Et pour cause, plusieurs personnes reprochaient à Dita Istrefi de parler à des hommes. Mais la candidate des 10 Couples Parfaits 4 a été formelle : elle n’a aucun compte à rendre à ce sujet puisqu’elle est libre comme l’air. D’ailleurs, dans les derniers épisodes, on a pu suivre l’évolution de sa relation avec son ex Bryan Boy.

Aujourd’hui séparés, Bryan Boy a fait une grande annonce autour de leurs rapports actuels puisqu’il a déclaré: Je vous annonce qu’avec Dita on se reparle de plus en plus » avec un emoji coeur sur Snapchat.

Mais ne vous agitez pas non plus ! En effet, Dita Istrefi ne l’entend pas de la même façon. Selon la jeune femme, il n’y a pas de rabibochage de prévu entre eux !

Vont-ils se remettre ensemble selon vous ?