Cela fait maintenant plusieurs semaines que Dita Istrefi a disparu des réseaux sociaux. La belle blonde est au cœur de nombreuses rumeurs depuis comme par exemple des histoires de violences conjugales ou de problèmes d’argent. Face aux interrogations, elle s’est enfin exprimée à ce sujet au cours de son interview accordée à Aqababe. STAR24 vous donne tous les détails.

Mais qu’est-il réellement arrivé à Dita Istrefi lors de sa longue absence ? Quelles sont les raisons de silence ? Au cours d’une interview accordée à Aqababe, la jeune femme a déclaré: « Je n’ai pas voulu m’éloigner des réseaux sociaux, c’est juste que j’ai cassé mon téléphone. Quand j’en ai racheté un nouveau, je ne me souvenais pas de mes mots de passe iCloud et de mes réseaux sociaux. Je ne pouvais plus me connecter, je n’avais plus rien. Je n’ai pu contacter personne pendant les premiers jours. Avec le recul, je me suis dit que je me sentais mieux sans réseaux sociaux et j’ai décidé de faire une pause ».



Et concernant les rumeurs de violences judiciaires, la belle blonde a fait de troublantes confessions puisque Dita Istrefi a ensuite ajouté: « Non, il ne m’a pas battue, je n’avais pas de bleus. C’est vrai que ce n’était pas la joie, on se disputait beaucoup. Aujourd’hui, c’est fini. On s’est trop pris la tête, on s’aimait passionnément (…) J’ai l’impression d’être toujours attirée par les hommes violents inconsciemment. Je l’aime encore et je ne veux pas lui manquer de respect. L’amour passionnel est parfois destructeur. Je ne mange plus. Je vais me reconstruire et aller de l’avant. »

Voilà qui a le mérite d’être clair. Dans quelques jours, Dita Istrefi sera de retour sur les écrans dans les épisodes de la saison 4 des 10 Couples Parfaits. Pensez-vous qu’un retour de flammes est-il possible avec son chéri ? Ses déclarations sont-elles inquiétantes ?

