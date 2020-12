Dita Istrefi et Bryan Boy ont été en couple il y a quelques mois de cela après avoir craqué l’un sur l’autre dans les Princes de l’amour 7. Après des retrouvailles compliquées dans les 10 Couples Parfaits 4, les deux candidats sont de nouveau en guerre. Découvrez pourquoi.

Bryan est-il toujours amoureux de Dita Istrefi près d’un an après leur rupture ? Au cours d’une interview accordé à nos confrères de Gossip Room, le petit frère de Sebydaddy a fait des révélations à ce sujet. « Dita ce n’était pas mon grand amour, c’était une fille avec qui j’étais pendant trois ans et demi et que personne ne connait, de mes 16 ans à mes 19 ans et demi (…) Dita je l’ai aimée. J’aurais pu être fou d’elle si elle m’avait respecté vraiment comme il le fallait mais je le répète, je ne pense pas que ce soit de sa faute. Je pense qu’elle a besoin d’apprendre la vie (…) J’ai déjà été amoureux de Dita j’ai pas honte de le dire mais par contre l’amour ça a commencé très fort et c’est descendu très bas très rapidement à cause de beaucoup de problèmes bizarres entre elle et moi ».

Mais le jeune homme qui a été clashé par Adrien Laurent risque très vite de regretter ses paroles. En effet, Bryan a récemment pris la parole dans sa story Snapchat pour dire qu’il avait été déçu par Dita Istrefi. Le motif ? Ils devaient tourner dans Un Dîner avec mon ex ce weekend. Seulement voilà, cette dernière a posé un lapin au jeune homme et à la production. Face aux révélations du candidat de télé-réalité, la Belge a pris la parole à son tour et est montée au créneau. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle n’y a pas été de mains mortes. On vous laisse regarder leur clash juste ici :

Qui a raison selon vous ?

Dita Istrefi et Bryan Boy ont été en couple il y a quelques mois de cela après avoir craqué l’un sur l’autre dans les Princes de l’amour 7. Après des retrouvailles compliquées dans les 10 Couples Parfaits 4, les deux candidats sont de nouveau en guerre. Découvrez pourquoi.

Bryan est-il toujours amoureux de Dita Istrefi près d’un an après leur rupture ? Au cours d’une interview accordé à nos confrères de Gossip Room, le petit frère de Sebydaddy a fait des révélations à ce sujet. « Dita ce n’était pas mon grand amour, c’était une fille avec qui j’étais pendant trois ans et demi et que personne ne connait, de mes 16 ans à mes 19 ans et demi (…) Dita je l’ai aimée. J’aurais pu être fou d’elle si elle m’avait respecté vraiment comme il le fallait mais je le répète, je ne pense pas que ce soit de sa faute. Je pense qu’elle a besoin d’apprendre la vie (…) J’ai déjà été amoureux de Dita j’ai pas honte de le dire mais par contre l’amour ça a commencé très fort et c’est descendu très bas très rapidement à cause de beaucoup de problèmes bizarres entre elle et moi ».

Mais le jeune homme qui a été clashé par Adrien Laurent risque très vite de regretter ses paroles. En effet, Bryan a récemment pris la parole dans sa story Snapchat pour dire qu’il avait été déçu par Dita Istrefi. Le motif ? Ils devaient tourner dans Un Dîner avec mon ex ce weekend. Seulement voilà, cette dernière a posé un lapin au jeune homme et à la production. Face aux révélations du candidat de télé-réalité, la Belge a pris la parole à son tour et est montée au créneau. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle n’y a pas été de mains mortes. On vous laisse regarder leur clash juste ici :

Qui a raison selon vous ?