Cela fait maintenant plusieurs semaines que Dita Istrefi n’a plus rien posté sur les réseaux sociaux. Pourtant très active en temps normal, la jeune femme fait silence radio. D’ailleurs, Nabil a fait des révélations concernant la candidate des 10 Couples Parfaits 4 et les raisons de sa disparition.

Il y a quelques jours, Bryan Boy postait un appel à l’aide alarmant sur les réseaux sociaux. En effet, le jeune homme s’inquiétait pour son ancienne petite amie Dita Istrefi et lâchait dans sa story: » Si vous avez des nouvelles de Dita, envoyez-moi un message sur Snapchat. Elle ne donne plus de nouvelles aux gens, les gens m’appellent pour savoir où elle est, mais je ne sais pas, car nous ne sommes plus ensemble… Si quelqu’un a des nouvelles, envoyez un message à Léa-Mary, Séb ou moi, s’il vous plaît ». D’autres candidats de télé-réalité ont eux aussi demandé à ce que l’on leur donne des nouvelles si quelqu’un a des informations supplémentaires à ce sujet.

Face aux interrogations des internautes, Nabil qui est toujours très bien informé a révélé avoir reçu une vidéo de l’une de ses abonnées. De plus, il a donné quelques détails concernant les raisons du silence de celle qui a été lynchée à cause de sa générosité pendant le confinement: « J’ai reçu plusieurs vidéos de Dita. C’est une abonnée qui la prenait de sa fenêtre en fait. En bas, on voit Dita dans une voiture qui est en train de parler avec deux hommes. Ça a l’air de chauffer un peu. On la voit à un moment s’essuyer les yeux qui sèchent ses larmes il me semble. Du coup, s’il y avait quelque chose d’alarmant, elle en aurait parler (…) Deux solutions maintenant ou bien c’est un coup de buzz parce que croyez-moi ça va faire beaucoup beaucoup de bruit. Tout est possible dans ce milieu. Ou alors elle a vraiment des problèmes puisque j’ai cru comprendre qu’elle avait quelques problèmes d’argent (…) Il a peut être un problème ».

Dita Istrefi est-elle réellement en danger selon vous ?

