DJ Snake est l’un des artistes français devenus célèbres de manière internationale. D’ailleurs, chacun de ses titres devient vite un tube. Et si aujourd’hui tout lui sourit, il a eu beaucoup de galère comme sa collaboration avec Lady Gaga qui lui aurait donné envie de… tout arrêter ! STAR24 vous raconte tout.

Ce jeudi 13 février, DJ Snake était invité sur le plateau de Quotidien. L’occasion pour le frenchie de revenir sur ses débuts et ses années de galère. En effet, lorsqu’il a commencé, le prodige a collaboré avec Lady Gaga. D’ailleurs, il a confié à Yann Barthès qu’il a tout remis en question à cause de celle qui veut devenir maman. « J’allais arrêter la musique (…) J’allais tout abandonner (…) pour prendre un taf normal, pour payer mes factures. Et voilà je pensais que c’était fini, certaines personnes m’ont dit : ‘Ouais, je pense que tu te fais trop vieux. Tu perceras pas, c’est fini' », a raconté l’artiste. Pour rappel, cette histoire remonte à 2011 à l’époque de l’album Born This Way. « Ça ne s’est pas super bien passé à plein de niveaux », a précisé DJ Snake.

DJ Snake ne s’est pas arrêté là et a ensuite ajouté: « Artistiquement c’était génial, j’ai beaucoup appris à ses côtés (…) Elle est compliquée mais comme je le suis et comme d’autres artistes le sont, c’est normal (…) après c’était peut-être la position dans laquelle j’étais, le fait d’être un petit français qui parlait pas vraiment anglais, qui avait pas un nom – j’étais pas David Guetta à l’époque – on m’écoutait moins (…) quand j’avais une idée etc, c’était : ‘Ouais, euh non’. Et donc beaucoup de frustration ».

Avant d’apporter quelques précisions: « Je suis quelqu’un de passionné moi en fait donc si je fais quelque chose et je livre un morceau pour un album et quand l’album sort ton morceau n’a plus rien à voir avec ce que t’as fais (…) Malgré l’argent, malgré le buzz (…) je suis offensé. T’as touché mon bébé et ça n’a plus rien à voir en fait (…) C’était un peu dur ». Voilà qui est dit ! Mais tout cela est derrière lui maintenant qu‘il a collaboré avec d’autres stars comme Selena Gomez.

