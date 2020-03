Enregistrer un nouvel album nécessite toujours énormément de travail de la part d’un artiste. Cela devient son petit bébé qu’il a hâte de présenter à la Terre entière et à ses fans. Malheureusement, il arrive parfois que des projets leakent sur la Toile. Cela a été le cas pour Jul. Et récemment, c’est la chanteuse Dua Lipa qui en a payé les frais.

Alors que son album devait sortir le 03 avril prochain, Dua Lipa s’est retrouvée dans la tourmente. En effet, Future Nostalgia a fuité sur la Toile. Face à cette mauvaise nouvelle, l’artiste a dû avancer la sortie de ce projet au 27 mars. Alors que certains ont décidé de repousser la date de leurs projets à cause du Coronavirus, la chanteuse s’est justifiée sur sa décision.

@ everyone who spread that leak.

dua lipa did not deserve. pic.twitter.com/gqfPKOxY9F — roman💔 • 2 days❗️ (@highcancel) March 23, 2020

Et c’est en larmes lors de son live Instagram que Dua Lipa a révélé pourquoi elle a fait ce choix. Ainsi, la jeune femme a déclaré: « Je suis un peu en conflit quant à savoir si c’est le bon chose à faire pendant cette période, car beaucoup de gens souffrent (…) Je ne suis pas sûre de faire le bon chose mais je pense que la chose dont nous avons le plus besoin en ce moment est la musique, et nous avons besoins de joie et nous devons essayer de voir la lumière ». Puis, l’interprète de Kiss and Make Up a ajouté: « J’espère que ça vous fait sourire et j’espère que ça vous fait danser et j’espère que je vous rends fiers ».

D’ailleurs, le single de Dua Lipa intitulé Break My Heart sort ce mercredi 25 mars. De quoi nous occuper et nous faire danser pendant le confinement. Récemment, Madonna affolait la Toile à cause d’un étrange vidéo sur le Coronavirus depuis son bain. Côté musique, Aya Nakamura sortirait avec un mec déjà en couple…

