L’annonce de la rupture entre Dylan Thiry et Fidji Ruiz a fait l’effet d’une bombe. Quelques jours auparavant, les deux candidats s’affichaient pourtant très amoureux. C’est en partie pour cela que certains ont crié au buzz et au fake. Face à ces accusations, celui qui a été généreux pendant le ramadan n’a pas pu s’empêcher de monter au créneau et répondre à tout cela sur Snapchat.

Fidji Ruiz et Dylan Thiry auraient-ils menti sur leur rupture pour faire le buzz ? Tout d’abord, l’ancien candidat de Koh-Lanta a répondu aux tacles de son ex sur les réseaux sociaux et a écrit: « Fidji s’il te plait, tu ne vas pas nous faire croire que tu ne voulais pas d’enfant quand même (…) Je sais que tu en voulais et que je n’étais pas prêt à t’en donner (…) On va peut-être éviter de parler de religion pendant une rupture… Je pense qu’on est loin de montrer l’exemple à ce sujet en ce moment (…) Je te souhaite que de sourire d’être heureuse et d’avoir tout ce que tu mérites car oui tu le mérites mais ne dis pas des choses que je n’ai jamais dites. »

Mais le jeune homme ne s’est pas arrêté là. Alors que des internautes et Aqababe ont eu des doutes quant à la véracité de cette information, Dylan Thiry a haussé le ton et a poussé un énorme coup de gueule en confirmant qu’il était dans l’obligation de quitter la maison qui appartient à Fidji Ruiz et a ajouté: « Je pourrais rester à Dubaï (…) Je pense que je vais rester ici. J’ai trouvé une villa de ouf dans un très beau quartier. Je vous montrerais ça au moment venu (…) On vit notre vie. On est honnête avec vous. On balance notre quotidien (…) Ils cherchent la faille, ils cherchent le buzz pour créer des faux articles pour être dans la ligue 1″.

Que pensez-vous des propos de Dylan Thiry qui souhaite changer de carrière ?

L’annonce de la rupture entre Dylan Thiry et Fidji Ruiz a fait l’effet d’une bombe. Quelques jours auparavant, les deux candidats s’affichaient pourtant très amoureux. C’est en partie pour cela que certains ont crié au buzz et au fake. Face à ces accusations, celui qui a été généreux pendant le ramadan n’a pas pu s’empêcher de monter au créneau et répondre à tout cela sur Snapchat.

Fidji Ruiz et Dylan Thiry auraient-ils menti sur leur rupture pour faire le buzz ? Tout d’abord, l’ancien candidat de Koh-Lanta a répondu aux tacles de son ex sur les réseaux sociaux et a écrit: « Fidji s’il te plait, tu ne vas pas nous faire croire que tu ne voulais pas d’enfant quand même (…) Je sais que tu en voulais et que je n’étais pas prêt à t’en donner (…) On va peut-être éviter de parler de religion pendant une rupture… Je pense qu’on est loin de montrer l’exemple à ce sujet en ce moment (…) Je te souhaite que de sourire d’être heureuse et d’avoir tout ce que tu mérites car oui tu le mérites mais ne dis pas des choses que je n’ai jamais dites. »

Mais le jeune homme ne s’est pas arrêté là. Alors que des internautes et Aqababe ont eu des doutes quant à la véracité de cette information, Dylan Thiry a haussé le ton et a poussé un énorme coup de gueule en confirmant qu’il était dans l’obligation de quitter la maison qui appartient à Fidji Ruiz et a ajouté: « Je pourrais rester à Dubaï (…) Je pense que je vais rester ici. J’ai trouvé une villa de ouf dans un très beau quartier. Je vous montrerais ça au moment venu (…) On vit notre vie. On est honnête avec vous. On balance notre quotidien (…) Ils cherchent la faille, ils cherchent le buzz pour créer des faux articles pour être dans la ligue 1″.

Que pensez-vous des propos de Dylan Thiry qui souhaite changer de carrière ?