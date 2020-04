Après sept ans de friendzone, Eddy Flow a finalement par sauter le cap avec son chéri Fred. Eh oui de l’amitié à l’amour, il n’y a qu’un pas. Mais comment les deux tourtereaux ont-ils vécu ce confinement entre eux ? Le candidat des « Anges 12 » a fait des révélations.

Cela fait maintenant plusieurs mois qu’Eddy Flow est en couple avec Fred que l’on va découvrir davantage dans les Anges 12. Confinés ensemble, le jeune homme a avoué qu’il y a eu des difficultés entre eux et les raisons de ces tensions dans le couple au cours d’une interview accordée à Sam Zirah. « C’est un peu plus compliqué (…) On était chez la maman de Fred (…) Ce n’est pas super grand, je m’y sens super à l’aise (…) On est parti à Bordeaux (…) Ma maman est tombée malade donc là je suis avec elle (…) Etre en confinement avec son gars, c’est vrai qu’on en a vu des vertes et des pas mûres (…) On a évité le pire ! » a avoué le BFF d’Anaïs Camizuli.

Eddy Flow a ensuite ajouté: « Avec mon mec, le confinement c’est chaud (…) Je ne me connaissais pas en couple. Je suis à l’affût (…) Les gens ne respectent pas ton couple (…) Ça m’énerve (…) Les réseaux sociaux c’est un grand débat dans notre couple (…) Il y a beaucoup de tentation c’est ça qui me dégoûte et me fait peur (…) Tout va bien, on s’aime jusqu’à la muerte. On a jamais vécu ça. On a peur de se faire couiller ». Bon tout est bien qui finit bien !

Lors de cette entrevue, le jeune homme a également confirmé qu’il était toujours en contact avec sa foufouna. Eddy Flow a également avoué qu’il avait pris du poids et c’est pour cela que le candidat de télé-réalité a gagné un fessier très rebondi et non pas grâce au bistouri !

