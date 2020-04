Décidément, la nouvelle a fait l’effet d’une bombe sur les réseaux sociaux. Eddy Flow aurait frappé Fred avec qui il était confiné. De là, les deux candidats des « Anges 12 » se sont séparés. En effet, depuis c’est la guerre ! Face au bad buzz, le jeune homme a réagi à sa façon à leur rupture.

Il y a quelques heures, Fred sortait du sllence en balançant qu’Eddy Flow avait levé la main sur lui. Le jeune homme a alors lâché: « Bon les amis, je suis chez le voisin d’Eddy. Eddy m’a frappé parce que ça se passait mal. Monsieur ne gère pas le ramadan (…) Il faut savoir que j’ai un tas de choses à vous dire sur Eddy. Restez bien connectés. Je suis en sang de partout. Eddy m’a frappé. Restez connectés vous n’êtes pas prêts (…) Ma soeur est venue me chercher, je rentre chez moi. Je suis dégoûté, je suis triste. L’amour des fois, ça fait faire des choses que l’on ne contrôle pas (…) Du coup bah Eddy et moi c’est fini. A la base, je suis fou amoureux de lui. Il y a des choses que je ne peux pas accepter. Toutes ces choses télévisuelles ce n’est pas mon univers. Je me suis retrouvé là par amour. Je n’ai pas les épaules pour assumer tout ça (…) Tout va bien (…) Je donne des nouvelles dès que possible (…) Je me sus rendu compte qu’on pouvait tolérer plein de choses par amour (…) J’ai dépassé les limites (…) Je ne garderais que le positif (…) J’ai quand même vécu quelque chose de beau. Je ne veux plus entendre parler de lui ».

Alors qu’il ne serait pas totalement blanche patte face à cette histoire, Eddy Flow ne s’est pas exprimé publiquement à ce sujet. Sur sa story Instagram, le jeune homme s’est filmé en écoutant le morceau Adieu mon amour de Hatik où l’on peut entendre: « J’t’aime autant que tu m’dégoûtes, et tu m’dégoûtes à la mort pourtant on s’était dit : ‘On s’aime pour la vie, on s’quitte à la morgue’ (…) Adieu, mon amour, s’en est finit de nous ».

Dans sa story, on peut voir le visage d’Eddy Flow où l’on voit qu’il a également des blessures.

Décidément, la nouvelle a fait l’effet d’une bombe sur les réseaux sociaux. Eddy Flow aurait frappé Fred avec qui il était confiné. De là, les deux candidats des « Anges 12 » se sont séparés. En effet, depuis c’est la guerre ! Face au bad buzz, le jeune homme a réagi à sa façon à leur rupture.

Il y a quelques heures, Fred sortait du sllence en balançant qu’Eddy Flow avait levé la main sur lui. Le jeune homme a alors lâché: « Bon les amis, je suis chez le voisin d’Eddy. Eddy m’a frappé parce que ça se passait mal. Monsieur ne gère pas le ramadan (…) Il faut savoir que j’ai un tas de choses à vous dire sur Eddy. Restez bien connectés. Je suis en sang de partout. Eddy m’a frappé. Restez connectés vous n’êtes pas prêts (…) Ma soeur est venue me chercher, je rentre chez moi. Je suis dégoûté, je suis triste. L’amour des fois, ça fait faire des choses que l’on ne contrôle pas (…) Du coup bah Eddy et moi c’est fini. A la base, je suis fou amoureux de lui. Il y a des choses que je ne peux pas accepter. Toutes ces choses télévisuelles ce n’est pas mon univers. Je me suis retrouvé là par amour. Je n’ai pas les épaules pour assumer tout ça (…) Tout va bien (…) Je donne des nouvelles dès que possible (…) Je me sus rendu compte qu’on pouvait tolérer plein de choses par amour (…) J’ai dépassé les limites (…) Je ne garderais que le positif (…) J’ai quand même vécu quelque chose de beau. Je ne veux plus entendre parler de lui ».

Alors qu’il ne serait pas totalement blanche patte face à cette histoire, Eddy Flow ne s’est pas exprimé publiquement à ce sujet. Sur sa story Instagram, le jeune homme s’est filmé en écoutant le morceau Adieu mon amour de Hatik où l’on peut entendre: « J’t’aime autant que tu m’dégoûtes, et tu m’dégoûtes à la mort pourtant on s’était dit : ‘On s’aime pour la vie, on s’quitte à la morgue’ (…) Adieu, mon amour, s’en est finit de nous ».

Dans sa story, on peut voir le visage d’Eddy Flow où l’on voit qu’il a également des blessures.