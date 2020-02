Emilia Clarka est depuis plusieurs années le visage de Daenerys. En effet, la jeune femme a été l’un des personnages phares de Game Of Thrones. Toujours aussi impliquée dans plusieurs projets, l’actrice brille toujours autant. Mais serait-elle prête à passer par la case chirurgie ? Celle qui a failli jouer dans 50 nuances de Grey a mis fin au suspens.

Il y a quelques semaines, Emilia Clarke a pris la parole concernant sa situation amoureuse. Elle a alors confié à Mirror UK: « Il y a une période où j’ai été vraiment tentée de m’inscrire. Je voyais tous mes amis swiper à gauche et à droite et je leur demandais ‘Qu’est-ce que tu fais ?’ ‘Je me cherche un mec’ ‘Ok cool’. Si je n’avais pas le métier que j’exerce actuellement, je me lancerais sans hésiter, à 100%. Et j’ai l’impression que ce n’est plus tabou désormais ».

Au cours d’une interview accordée à Body+Soul, Emilia Clarke est revenue sur son adolescence et la difficulté de rentrer dans le moule. Ce à quoi elle a répondu: « La chose avec laquelle je luttais était de savoir comment être heureuse en vivant dans l’environnement dans lequel j’étais (…) Je n’avais pas l’impression de ressembler aux filles très populaires et je n’aimais pas ce qu’elles faisaient. Alors j’ai juste pensé : ‘Ok, je me sens différente de tout le monde mais je vais l’ignorer et faire de mon mieux pour être ce que tout le monde semble penser comme cool.’ Mais bien sûr, tout le monde le fait donc personne n’est son vrai « soi » et tout le monde finit par porter un masque basé sur ce qu’on attend d’eux ». Cependant, Emilia Clarke ne regrette rien: « J’aurais aimé avoir un peu plus confiance et laisser parler mon vrai moi, mais je n’aurais pas pu comprendre les choses et continuer le brillant voyage qu’est la vie. Si vous avez tout compris à l’âge de 16 ans, que vous reste-t-il ? « .



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @emilia_clarke le 1 Févr. 2020 à 6 :00 PST

Mais serait-elle prête à passer par la case chirurgie ? Emilia Clarke a répondu au micro de The Memo: « Je suis assez déterminée à ne rien refaire sur mon visage même si c’est facile à dire pour une jeune femme de 32 ans qui n’a pas de rides. Mais je veux faire tout mon possible pour prendre soin de ma peau. C’est une façon de prendre soin de moi. Je fais le choix d’utiliser mon énergie pour m’assurer que je suis jolie. (…) Mais je ne vais pas agir ou prétendre que je suis parfaite. »

Affaire à suivre donc !

