Quelques semaines avant la naissance de son deuxième enfant, Emilie Fiorelli se séparait une nouvelle fois de Mbaye Niang. Depuis la publication d’un message signé le footballeur sur Instagram, les rumeurs fusent quant à leur réconciliation. STAR24 vous raconte tout.

En plus d’avoir vécu une deuxième grossesse éprouvante et difficile, Emilie Fiorelli a dû encaisser une nouvelle séparation avec son compagnon. Très silencieuse, la belle blonde avait finalement pris la parole pour confirmer la nouvelle en disant: « Depuis plus d’une semaine, je me suis absentée des réseaux. J’avais besoin de me couper de tout. Je traverse une période qui est assez difficile. Je n’étalerais pas les raisons pour ne pas reproduire les erreurs que j’ai déjà pu commettre par le passé (…) Ce qui ne tue pas rend plus fort, et je sais que je me relèverais plus forte de cette dure période. Merci à tous pour vos messages (…) Ça me prouve que je peux être sincèrement aimée ».

Mais aujourd’hui, les choses pourraient évoluer dans le bon sens. C’est du moins ce que laisse comprendre le message de Mbaye Niang sous un dessin représentant Emilie Fiorelli qui a expliqué pourquoi elle est absente de Mamans et célèbres et leurs deux enfants. « Puisque ‘l’erreur en chemin doit être attribuée à la faute du guide’, je me dois de reconnaître que j’en ai commis de grossières au cours de ces dernières années. Vous êtes ma force, ma motivation et ma détermination, je ferai tout pour vous rendre heureux. Je vous aime à l’infini » a-t-il écrit tout en désactivant les commentaires. De quoi deviner les regrets du sportif qui semble prêt à tout et à se battre pour ses amours.

De son côté, Emilie Fiorelli ne s’est pas encore exprimée à ce sujet. En tout cas, nous leur souhaitons d’être heureux et réunis très prochainement.

Quelques semaines avant la naissance de son deuxième enfant, Emilie Fiorelli se séparait une nouvelle fois de Mbaye Niang. Depuis la publication d’un message signé le footballeur sur Instagram, les rumeurs fusent quant à leur réconciliation. STAR24 vous raconte tout.

En plus d’avoir vécu une deuxième grossesse éprouvante et difficile, Emilie Fiorelli a dû encaisser une nouvelle séparation avec son compagnon. Très silencieuse, la belle blonde avait finalement pris la parole pour confirmer la nouvelle en disant: « Depuis plus d’une semaine, je me suis absentée des réseaux. J’avais besoin de me couper de tout. Je traverse une période qui est assez difficile. Je n’étalerais pas les raisons pour ne pas reproduire les erreurs que j’ai déjà pu commettre par le passé (…) Ce qui ne tue pas rend plus fort, et je sais que je me relèverais plus forte de cette dure période. Merci à tous pour vos messages (…) Ça me prouve que je peux être sincèrement aimée ».

Mais aujourd’hui, les choses pourraient évoluer dans le bon sens. C’est du moins ce que laisse comprendre le message de Mbaye Niang sous un dessin représentant Emilie Fiorelli qui a expliqué pourquoi elle est absente de Mamans et célèbres et leurs deux enfants. « Puisque ‘l’erreur en chemin doit être attribuée à la faute du guide’, je me dois de reconnaître que j’en ai commis de grossières au cours de ces dernières années. Vous êtes ma force, ma motivation et ma détermination, je ferai tout pour vous rendre heureux. Je vous aime à l’infini » a-t-il écrit tout en désactivant les commentaires. De quoi deviner les regrets du sportif qui semble prêt à tout et à se battre pour ses amours.

De son côté, Emilie Fiorelli ne s’est pas encore exprimée à ce sujet. En tout cas, nous leur souhaitons d’être heureux et réunis très prochainement.