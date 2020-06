Dans quelques semaines, Emilie Fiorelli va donner naissance à son deuxième enfant. Alors qu’elle venait de dévoiler le sexe de son futur enfant, la belle blonde vient de connaître un coup dur. En effet, il semblerait qu’il y ait de l’eau dans le gaz entre elle et M’Baye Niang. D’ailleurs, la Toile a réagi à ce sujet.

Après la diffusion de plusieurs messages énigmatiques sur les réseaux sociaux de M’Baye Niang, des rumeurs de séparation ont circulé sur la Toile. Absente durant plusieurs jours, Emilie Fiorelli a récemment mis fin au suspens en postant un long message sur Instagram où l’on a pu lire: « Depuis plus d’une semaine, je me suis absentée des réseaux. J’avais besoin de me couper de tout. Je traverse une période qui est assez difficile. Je n’étalerais pas les raisons pour ne pas reproduire les erreurs que j’ai déjà pu commettre par le passé (…) Ce qui ne tue pas rend plus fort, et je sais que je me relèverais plus forte de cette dure période. Merci à tous pour vos messages (…) Ça me prouve que je peux être sincèrement aimée ».

Face à ces tristes paroles, les internautes n’ont pas manqué de réagir et ont manifesté leur soutien à Emilie Fiorelli. Ainsi, on a pu lire sur Twitter des messages tels que : « J’espère que ça ira pour elle. Enceinte est se retrouver dans cette situation… L’horreur ». Ou encore: « Emilie Fiorelli elle me fait d’la peine j’espère qu’elle ne va plus jamais se remettre avec M’Baye et vivre sa vie comme il faut ». Mais aussi: « La pauvre Emilie Fiorelli elle a pas passé une seule grossesse tranquille ».

Pour rappel, le couple avait connu une rupture peu de temps après la naissance de la petite Louna. Espérons que la petite famille se retrouve prochainement et ce avant l’arrivée du bout de chou.

