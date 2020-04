Retirée des écrans depuis sa participation à « Friendstrip », Emilie Fiorelli continue de donner de ses nouvelles à travers les réseaux sociaux. Maman de famille comblée grâce à sa fille Louna et son compagnon M’Baye Niang, la jeune femme est enceinte pour la deuxième fois. Mais ce n’est pas elle qui a directement réalisé qu’elle attendait un heureux événement. Explications.

Il y a quelques semaines, Emilie Fiorelli surprenait tout le monde en dévoilant sa deuxième grossesse. Déjà maman d’une petite Louna bientôt âgée de deux ans, celle qui a été victime d’un autre cambriolage reste proche de sa communauté à qui elle se confie souvent sur son quotidien de femme enceinte. Lors d’un question-réponse sur Instagram, la belle blonde a répondu aux interrogations de ses fans. Par exemple, c’est le footballeur qui a compris qu’elle était enceinte avant elle. « Pas vraiment eu besoin de l’annoncer, il a compris. Au début, j’étais un peu énervée. Il m’a d’ailleurs mis la puce à l’oreille, du coup, j’ai vérifié et voilà« , a-t-elle écrit.

Cependant, la sœur jumelle de Loïc Fiorelli n’a pas caché le fait qu’elle n’était pas au top de sa forme. En effet, la jeune femme ne vit pas toujours bien sa grossesse. « Je me sens plus épanouie pendant cette deuxième grossesse, car je ne stresse pas vu que je sais ce que c’est d’avoir un bébé grâce à ma Louna. Je me sens par contre toujours aussi moche enceinte. Je déteste me sentir lourde et ballonnée. Et enceinte, c’est un peu le cas tous les jours (…) J’ai tellement détesté être enceinte que je n’étais pas prête à en avoir un deuxième de suite.« , a-t-elle révélé. Pour la petite Louna, elle comprend de plus en plus qu’un bébé va arriver. Emilie Fiorelli poursuit: « Je lui dis qu’elle va être grande soeur. Chaque jour je lui demande où est le bébé et elle vient me toucher le ventre. Parfois, elle vient seule et me touche elle-même le ventre. Et elle dit : ‘bébé.‘ »

A votre avis, fille ou garçon ?

