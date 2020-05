Dans quelques semaines, Emilie Fiorelli donnera naissance à son deuxième enfant. En attendant de nous en dire plus sur le sexe de son bébé, la jeune femme profite de son confinement en famille. Récemment, la joyeuse bande a même fêté le deuxième anniversaire de sa fille Louna. Mais cette fois-ci, c’est son babybump qui a fait sensation.

Quelques jours après avoir officialisé sa deuxième grossesse, Emilie Fiorelli s’est confiée sur cet heureux événement. Ainsi, la chérie du footballeur M’baye Niang a raconté: « Je tenais à vous remercier parce que vous m’avez inondée de messages. (…) J’attendais que le premier trimestre se termine pour pouvoir vous le dire. Donc voilà j’ai un petit bidou qui se développe bien le soir une fois que j’ai bien mangé donc je ne peux plus vous le cacher (…) Hier je n’étais pas en grande forme du tout. Je pense que le confinement, les hormones, la grossesse enfin le tout fait qu’à des moments ça ne va pas trop. J’ai pris l’initiative de me chercher un petit programme sportif pour femme enceinte histoire de me maintenir chaque jour. Pour Louna, j’ai pris 30 kilos, pour la deuxième j’ai bien peur d’en prendre 60 à ce rythme ».

Ce mardi 05 mai 2020, la jolie blonde qui s’est retirée des écrans a affolé ses fans en posant une photo de son babybump. Très vite, Emilie Fiorelli a reçu une pluie de compliments tels que: « Oh non mais bidon 😍😍« . Ou encore: « Tu es super jolie tu n’as pas de quoi complexer 🙈👍 » et « Bébé pousse bien, tant mieux tu es toujours superbe 💕😘 ». Mais aussi: « Comme tu es belle 😍 », « Tu es sublimissime Emy 😍 » et « Just so cute« .

C’est donc un sans faute pour la future maman ! Pour le moment, Emilie Fiorelli ne s’est pas exprimée concernant le sexe du bébé !

