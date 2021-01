La vie sentimentale d’Emilie Fiorelli a été semée d’embuches notamment lors de sa dernière grossesse. En plus d’être plus difficile que la précédente, la belle blonde s’est de nouveau séparée de M’Baye Niang. Cette rupture n’a pas été sans séquelles pour son bout de chou. STAR24 vous raconte tout.

Emilie Fiorelli et M’Baye Niang se sont-ils rabibochés ? Il y a quelques semaines de cela, le footballeur a lancé un sacré cri du cœur sur les réseaux sociaux. De quoi semer le doute concernant leur éventuelle réconciliation. Pour rappel, ils ont rompu lorsque la jeune femme était encore enceinte de son fils Farell. Inquiète de voir que son bébé ne trouve pas le sommeil, elle a été voir un spécialiste. « Je suis allée voir un magnétiseur (…) Il dort hyper mal la nuit et pratiquement pas le jour. C’est un cercle vicieux, c’est ce que m’a dit Audrey la magnétiseuse, si un bébé ne dort pas beaucoup la journée, il ne va pas automatiquement dormir la nuit. Il est tellement fatigué qu’il ne trouve pas son sommeil. En plus Louna essaye de le réveiller à chaque fois qu’il dort, elle ne veut pas qu’il dorme, c’est sa manière un peu de se rebeller envers lui le pauvre » a-t-elle raconté.

La Marseillaise a ensuite ajouté: « La dame m’a dit que c’était un bébé qui était hyper stressé. Elle m’a posé plein de questions, la séance a duré un bon moment. Elle m’a demandé si enceinte j’avais vécu quelque chose niveau émotion. J’ai dit effectivement oui, je me passerais bien des détails. Et elle m’a dit / ‘ne cherchez pas, votre enfant l’a totalement ressenti’. Donc aujourd’hui, il exprime toutes ses émotions par son attitude (…) J’ai un sentiment de culpabilité en tant que maman parce que je me dis que c’est moi qui l’ai porté ce bébé, et c’est moi qui lui ai donné ces maux. Ce n’est évidemment pas voulu (…) Je me dis : ‘Si j’avais su…’ mais bon il y a des choses qu’on ne contrôle pas et c’est la vie, c’est comme ça (…) Je vous promets que là en sortant, il a dormi jusqu’à maintenant. Il n’a pas pris de biberon pendant 5h, c’est un exploit, ce n’est jamais arrivé, et il a dormi »

Espérons que tout rentre dans l’ordre !

