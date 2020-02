Il y a quelques semaines, Emilie Fiorelli avouait avoir refusé participer à « Mamans et célèbres ». Cette fois-ci, la jeune femme a fait une grande annonce à sa communauté puisqu’elle est enceinte de son deuxième enfant. C’est avec une magnifique photo de famille que la maman de Louna a officialisé la nouvelle sur Instagram.

Récemment, Emilie Fiorelli se confiait sur sa grossesse et avouait qu’elle avait détesté être enceinte au micro de Gossip Room. « Du début à la fin j’en ai eu marre de ma grossesse.Et je crois que je vais pas donner envie aux filles d’être enceinte. Mais moi j’ai vécu une grossesse assez difficile. Je n’ai pas eu de complications au niveau médical mais je n’ai pas du tout aimé être enceinte. J’ai été malade si on peut dire ça comme ça (…) J’ai vomi du premier au dernier mois. Je me suis vue prendre 30 kilos. Et j’ai mal vécu ma grossesse. Voilà c’est tout », a-t-elle confié.



Ce mardi 18 février 2020, la jeune femme a agité la Toile. Et pour cause, après avoir semé le doute à cause de certaines photos, Emilie Fiorelli vient d’officialiser sa deuxième grossesse sur Instagram. « C’est avec beaucoup d’émotions que nous vous annonçons que Louna va devenir grande soeur cette année 💕 Nous avons décidé d’aggrandir notre famille ✨ Voilà la raison principale de mon absence et silence ces derniers temps Pour tout vous dire mes débuts de grossesse ne sont jamais faciles 🙈 Je vous promet d’être beaucoup plus présente maintenant que je vais mieux et que je peux enfin dévoiler mes nouvelles formes sans me cacher 😂Je suis heureuse de pouvoir enfin vous le dire 💕 #baby2 #baby2020 #boyorgirl #family #love #babybumb« , a-t-elle écrit sous une magnifique photo de la joyeuse petite famille où elle dévoile son babybump.

Une nouvelle qui a vite valu des centaines de messages de félicitations.

