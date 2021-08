Séparés depuis plusieurs mois, Emilie Fiorelli et M’Baye Niang ont décidé de mettre leurs différends de côté pour l’anniversaire de leur fils Farrell. Mais ces retrouvailles ont beaucoup fait réagi puisque beaucoup rêvent de les voir se rabibocher.

Cela a longtemps été les montagnes russes entre Emilie Fiorelli et M’Baye Niang. Malheureusement, la candidate de « Mamans et célèbres » a confirmé leur énième rupture en juin dernier. « Je pense que beaucoup l’ont compris. Les raisons resteront personnelles. Je ne souhaite pas m’étaler sur le sujet. Ce n’est pas parce que nous nous affichons en couple que l’on doit automatiquement justifier les causes d’une séparation. Merci de ne me plus poser cette question car je n’y répondrai plus » a-t-elle déclaré. Plus rayonnante que jamais, beaucoup se sont demandés si ce bonheur n’était pas lié à un nouvel homme dans sa vie. Mais la gagnante de Secret Story 9 a laissé planer le doute à ce sujet.

Emilie Fiorelli retrouve M’Baye Niang, un rabibochage en vue ?

Cela dit, les rancœurs ont été mises de côté puisque M’Baye Niang et la mère de ses enfants ont gardé de bons rapports pour Louna qui vit très mal cette séparation et Farrell. D’ailleurs, ils ont récemment fêté le premier anniversaire du petit garçon. Tous vêtus de blanc, un portrait de famille a été dévoilé par Emilie Fiorelli sur Instagram. « 1 an déjà mon petit trésor. Le bébé le plus sage du monde, il s’est régalé » a-t-elle déclaré sous cette publication.

Emilie Fiorelli a d’ailleurs publié une jolie vidéo du décor de cette journée inoubliable. En voyant ces images, les internautes n’ont pas pu s’empêcher de réagir et ont déclaré: « Oh trop bien de vous voir réuni tout les 4 Louna devait être heureuse », « Louna dit être au ange d’avoir retrouver son papa », ou encore « Je suis contente de voir cette photo love love vive l’amour ».

Vont-ils se redonner une chance selon vous ?