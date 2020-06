A quelques jours de son accouchement, Emilie Fiorelli a intrigué ses followers. Depuis certaines publications de M’Baye Niang ont laissé comprendre que les deux tourtereaux se seraient séparés. D’ailleurs, la future maman d’un petit garçon a à son tour pris la parole. STAR24 vous en dit plus.

Après des rumeurs l’annonçant séparée de M’Baye Niang, Emilie Fiorelli s’est affichée en petite forme. La belle blonde a pris la parole et a confié sur Snapchat: « Autant vous dire que je suis encore bien épuisée. J’ai fait 10 minutes d’anti-cernes sur chaque yeux tellement j’avais les yeux fracassés aujourd’hui. Je n’ai pas dormi de la nuit. Je n’ai pas pu trouver une seule position où j’étais bien pour m’endormir. Donc, je n’ai fait que bouger, je me suis battue avec la couette. Franchement, c’est l’horreur (…) Je ne pensais pas du tout vivre ça. Pour Louna, je n’étais pas bien au niveau des symptômes. Mais là, c’est plus pour dormir. Je n’ai plus de confort. Je me traine, je ne comprends pas. C’est le dernière mois, mais du coup, je vais essayer de m’occuper au maximum pour penser à autre chose ».

Mais aujourd’hui c’est au sujet de son absence que l’ancienne candidate de télé-réalité s’est exprimée. Emilie Fiorelli a ainsi écrit dans son dernier post Instagram: « Depuis plus d’une semaine, je me suis absentée des réseaux. J’avais besoin de me couper de tout. Je traverse une période qui est assez difficile. Je n’étalerais pas les raisons pour ne pas reproduire les erreurs que j’ai déjà pu commettre par le passé (…) Ce qui ne tue pas rend plus fort, et je sais que je me relèverais plus forte de cette dure période. Merci à tous pour vos messages (…) Ça me prouve que je peux être sincèrement aimée ».

