Depuis quelques jours, le tournage de « Mamans et célèbres » a été interrompu. En effet, par mesure de sécurité afin d’éviter tout risque de transmission du Coronavirus, la production a mis la saison 2 en pause. Mais en attendant, Emilie Nef Naf continue de donner de ses nouvelles à travers les réseaux sociaux… et c’est une affaire de famille. STAR24 vous dévoile tout.

Il y a quelques semaines, Emilie Nef Naf révélait pourquoi il est impossible qu’elle se remette en couple avec son ex et père de ses enfants, le footballeur Jeremy Menez. « On a eu du mal à tourner la page jusqu’à il y a très peu de temps (…) Il y a eu des blessures qui ne se sont pas refermées tout de suite. J’ai eu beaucoup de mal et lui aussi, mais là, j’ai vraiment envie de tourner la page et que tout ça s’arrête parce que ça ne me fait pas du bien et à lui non plus. Je n’ai pas envie que les enfants souffrent plus (…) On ne peut pas revenir en arrière, il y a eu trop de blessures (…) J’ai beaucoup souffert en amour et j’ai eu du mal à clôturer certains chapitres de ma vie. On a du mal à s’ouvrir à quelqu’un d’autre quand on n’est pas soigné. Là, je me sens prête, mais tu m’aurais demandé ça il y a quelques mois, je t’aurais dit non ».

Actuellement confinée avec son fils et sa fille, la candidate a donné de ses nouvelles à ses followers. Pour occuper le temps, Emilie Nef Naf n’hésite pas de donner de sa personne en se déguisant avec eux comme elle l’a affiché sur Instagram. Hé oui, pour la tribu c’est en mode mousquetaires et c’est un peu le mood que l’on doit tous avoir actuellement en étant tous unis et solidaires !

On ne sait pas vous mais chez STAR24, on craque pour ces selfies !

