Actuellement dans « Mamans et célèbres », Emilie Nef Naf partage son quotidien de maman célibataire avec les téléspectateurs. Alors que la belle brune brille sur les écrans, elle vient de fêter le cap de ses 600 000 followers sur Instagram. STAR24 vous donne tous les détails.

Il y a quelques jours, Emilie Nef Naf a révélé si elle aimait toujours son ex et père de ses enfants Jeremy Menez au micro de Sam Zirah. Ainsi, elle a déclaré: « On a fait les choses très mal. On avait tous les deux la tête ailleurs, et directement on s’est mis avec deux autres personnes différentes. Au lieu de rattraper l’affaire, on s’est chacun dit : allez ça va plus, c’est bon fait ta vie…’. On était chacun très fier et c’est parti en cacahuètes total. À partir de ce moment-là c’était foutu. On s’est blessés mutuellement, on s’est déçues. On a tenté de garder contact mais c’est parti en cacahuètes total. C’est vrai qu’ensuite je me suis dit que peut-être je fais une erreur… J’ai douté pendant deux ans ». Des révélations qui ont agité la Toile qui rêve de les revoir ensemble.

Mais cette fois-ci, c’est pour tout autre chose que la jeune femme a fait parler d’elle. En effet, celle qui a failli perdre son fils a atteint un autre stade sur ses réseaux sociaux. Hé oui, Emilie Nef Naf a dépassé la barre des 600 000 followers ! Ainsi, elle a offert une vue sur son popotin lors d’une vidéo pour fêter ça. « J’ai bien l’impression que nous sommes 600 000 😅🔥 merci d’être venus si nombreux et de suivre ma folie 🤪♥️🔥 #justemy #600k #bitchplease« , a-t-elle écrit en légende.

Très vite, ses followers n’ont pas hésité à la complimenter et à la féliciter pour ce cap. Toutes nos félicitations à Emilie Nef Naf. Vivement le stade du million désormais !

