L’amour triomphe toujours… Et ce n’est pas Emilie Nef Naf qui dira le contraire. Longtemps séparée de Jérémy Menez, la jeune femme s’est finalement redonnée une chance avec le père de ses enfants comme elle l’a révélé sur Instagram. STAR24 vous raconte tout.

A la demande de ses enfants qui ne supportaient pas trop les caméras, Emilie Nef Naf a décidé de ne pas continuer le tournage de Mamans et célèbres. Quelques mois auparavant, celle qui est fière de sa prise de poids s’est livrée sur ses rapports avec le père de ses enfants alias Jeremy Menez.

Au micro de nos confrères de Purebreak, la belle brune a expliqué pourquoi il était impossible qu’elle se remette avec le sportif. « On a eu du mal à tourner la page jusqu’à il y a très peu de temps (…) Il y a eu des blessures qui ne se sont pas refermées tout de suite. J’ai eu beaucoup de mal et lui aussi, mais là, j’ai vraiment envie de tourner la page et que tout ça s’arrête parce que ça ne me fait pas du bien et à lui non plus. Je n’ai pas envie que les enfants souffrent plus (…) On ne peut pas revenir en arrière, il y a eu trop de blessures (…) J’ai beaucoup souffert en amour et j’ai eu du mal à clôturer certains chapitres de ma vie. On a du mal à s’ouvrir à quelqu’un d’autre quand on n’est pas soigné. Là, je me sens prête, mais tu m’aurais demandé ça il y a quelques mois, je t’aurais dit non », a-t-elle avoué.

Mais finalement, il ne faut jamais dire jamais et son histoire avec Jeremy Menez en est la preuve. En effet, Emilie Nef Naf a de nouveau posé ses valises en Italie et a quitté Lille pour une raison particulière. En effet, les deux parent ont décidé de se redonner une chance. D’ailleurs, elle a officialisé leur réconciliation sur Instagram avec de tendres clichés !



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝐄𝐌𝐈𝐋𝐈𝐄 (@emilienefnaf) le 3 Oct. 2020 à 8 :28 PDT

Pourvu que cela dure !

