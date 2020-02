Actuellement sur les écrans dans « Mamans et célèbres », Emilie Nef Naf partage son quotidien de maman célibataire avec les téléspectateurs. Mais une question taraude les internautes: celle qui a dévoilé ses fesses peut-elle se remettre avec Jeremy Menez ? STAR24 vous donne la réponse.

Après avoir partagé ses histoires d’amour avec Jeremy Menez ou encore Bruno Cerella, Emilie Nef Naf est finalement célibataire. Actuellement un cœur à prendre, la jeune femme veut prendre son temps pour trouver quelqu’un qui lui ressemble. Si certains se demandaient si elle pourrait se remettre un jour avec le footballeur, celui qui a failli perdre Menzo a répondu au micro de nos confrères de Purebreak : « On a eu du mal à tourner la page jusqu’à il y a très peu de temps (…) Il y a eu des blessures qui ne se sont pas refermées tout de suite. J’ai eu beaucoup de mal et lui aussi, mais là, j’ai vraiment envie de tourner la page et que tout ça s’arrête parce que ça ne me fait pas du bien et à lui non plus. Je n’ai pas envie que les enfants souffrent plus (…) On ne peut pas revenir en arrière, il y a eu trop de blessures« .

Puis, elle a ajouté: « J’ai beaucoup souffert en amour et j’ai eu du mal à clôturer certains chapitres de ma vie. On a du mal à s’ouvrir à quelqu’un d’autre quand on n’est pas soigné. Là, je me sens prête, mais tu m’aurais demandé ça il y a quelques mois, je t’aurais dit non« . Emilie Nef Naf semble désormais épanouie dans cette nouvelle vie en France où elle est retournée dans le Nord près de sa famille où elle est comblée avec sa fille et son fils.

Aimeriez-vous retrouver Emilie Nef Naf dans la saison 2 de Mamans et célèbres ?

Actuellement sur les écrans dans « Mamans et célèbres », Emilie Nef Naf partage son quotidien de maman célibataire avec les téléspectateurs. Mais une question taraude les internautes: celle qui a dévoilé ses fesses peut-elle se remettre avec Jeremy Menez ? STAR24 vous donne la réponse.

Après avoir partagé ses histoires d’amour avec Jeremy Menez ou encore Bruno Cerella, Emilie Nef Naf est finalement célibataire. Actuellement un cœur à prendre, la jeune femme veut prendre son temps pour trouver quelqu’un qui lui ressemble. Si certains se demandaient si elle pourrait se remettre un jour avec le footballeur, celui qui a failli perdre Menzo a répondu au micro de nos confrères de Purebreak : « On a eu du mal à tourner la page jusqu’à il y a très peu de temps (…) Il y a eu des blessures qui ne se sont pas refermées tout de suite. J’ai eu beaucoup de mal et lui aussi, mais là, j’ai vraiment envie de tourner la page et que tout ça s’arrête parce que ça ne me fait pas du bien et à lui non plus. Je n’ai pas envie que les enfants souffrent plus (…) On ne peut pas revenir en arrière, il y a eu trop de blessures« .

Puis, elle a ajouté: « J’ai beaucoup souffert en amour et j’ai eu du mal à clôturer certains chapitres de ma vie. On a du mal à s’ouvrir à quelqu’un d’autre quand on n’est pas soigné. Là, je me sens prête, mais tu m’aurais demandé ça il y a quelques mois, je t’aurais dit non« . Emilie Nef Naf semble désormais épanouie dans cette nouvelle vie en France où elle est retournée dans le Nord près de sa famille où elle est comblée avec sa fille et son fils.

Aimeriez-vous retrouver Emilie Nef Naf dans la saison 2 de Mamans et célèbres ?