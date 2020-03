Après deux semaines de confinement, Emilie Nef Naf est toujours en forme. D’ailleurs, la candidate de « Mamans et célèbres » nous a dévoilé ce qu’elle faisait pour occuper ses enfants en cette période difficile. Mais cette fois-ci, petit retour en arrière pour découvrir à quoi la jeune femme ressemblait lorsqu’elle était enfant. STAR24 vous avoue qu’à la rédaction, nous avons totalement craqué !

Alors que la saison 2 était en cours de tournage, l’émission Mamans et célèbres a dû être interrompue. Mais pas de panique, vos candidates préférées seront de retour très prochainement. En attendant, ces dernières donnent de leurs nouvelles à travers les réseaux sociaux. Tandis que Kelly Hélard a vu l’une de ses traditions gâchée avec Neymar à cause du confinement, Emilie Nef Naf reste très active et en famille.



Il y a quelques heures, la belle brune a offert une pépite à ses followers. En effet, elle a posté une photo d’elle étant enfant sur Instagram.

« Lundi matin aujourd’hui c’est le jour de la photo de classe ! Qui se souvient de ces moments ? 🙈🌪⏳✨ j’hésite à me refaire cette frange …. Maman on parle de mon boléro en velours marron ? 🤔🤷🏻‍♀️ pourquoi 😂 », a écrit celle qui a parlé de son ex compagnon sous une photo prise à l’école primaire. En tout cas, on reconnait très bien les traits de Emilie Nef Naf qui était déjà très adorable !

Un détail a même frappé certains internautes. Selon eux, la ressemblance entre la jeune maman et sa fille est flagrante mais aussi à son fils. Ainsi, on a pu lire en commentaires: « La ressemblance avec Maella 😱 » et « Le portrait de Menzzo 🥰« . Mais aussi : « Ta fille te ressemble beaucoup 😁 » et « On dirait ta fille tu es mimi ». Et vous que pensez-vous de ce débat ? Emilie Nef Naf et ses enfants se ressemblent-ils ?

