Il y a quelques jours, Shy’m provoquait la surprise générale en dévoilant sa première grossesse à travers un clip très doux et coloré. Mais elle n’est pas la seule célébrité qui va bientôt pouponner. En effet, Emily Ratajkowski est elle aussi enceinte ! STAR24 vous donne tous les détails.

Surprise ! Après de nombreuses semaines de suspens, Emily Ratajkowski a profité de sa couverture pour VOGUE pour annoncer sa grossesse. D’ailleurs, l’égérie de Paco Rabanne s’est laissée aller à quelques confidences et a raconté: « Quand mon mari et moi avons dit à des amis que j’étais enceinte, leur première question après ‘Félicitations’ a presque toujours été ‘Vous savez ce que vous voulez ?’ Nous aimons leur répondre que nous ne connaîtrons pas le sexe de notre enfant avant ses 18 ans (…) Tout le monde en rit (…) Il y a une vérité dans notre vision, qui laisse entrevoir des possibilités beaucoup plus complexes que les organes génitaux avec lesquels notre enfant pourrait naître : la vérité étant que nous n’avons finalement aucune idée de qui – plutôt que de quoi – grandit dans mon ventre. Qui sera cette personne ? De quel genre de personne deviendrons-nous parents ? Comment va-t-il changer nos vies et qui nous sommes ? C’est un concept merveilleux et terrifiant, qui nous rend à la fois impuissants et humbles ».



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Emily Ratajkowski (@emrata) le 26 Oct. 2020 à 2 :37 PDT

Emily Ratajkowski a ensuite ajouté: « Je suis complètement et indéniablement impuissante face à presque tout ce qui entoure ma grossesse : comment mon corps va changer, qui sera mon enfant. Mais je ne suis étonnamment pas dérangée. Au lieu d’avoir peur, je ressens un nouveau sentiment de paix. J’apprends déjà de cette personne à l’intérieur de mon corps. Je suis pleine d’émerveillement ». En tout cas, les fans de celle qui s’est dévoilée à l’âge de 14 ans sont ravis de la nouvelle et n’ont pas hésité à la bombarder de compliments.

