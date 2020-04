Entre Emma Cakecup et Vlad Otlean, il y a eu de nombreux hauts et de bas. Seulement voilà, ils ont toujours réussi à se relever et à se retrouver. En plein confinement, les deux tourtereaux ont fêté leur deuxième anniversaire d’amour. L’occasion pour eux de se faire de belles déclarations sur Instagram !

Il y a quelques jours, Emma Cakecup a été victime d’un prank de son chéri et Ruby Nikara. Mais plus de peur que de mal, l’amour est toujours au rendez-vous ! Aujourd’hui est un grand jour pour leur couple d’ailleurs puisqu’ils viennent de fêter leurs deux ans d’amour. De ce fait, elle a posté une photo d’eux dans le jardin et masqués accompagnée du message suivant: « 2 ans de relation avec ce crottin, et on les passe en confinement 🤓



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vlad Oltean (@oltean_vld) le 14 Avril 2020 à 3 :00 PDT



Go sortir dans le jardin pour fêter ça. Franchement je sais que c’est chiant les longs textes ou on expose notre amour. Mais tu sais quand tu es amoureux c’est un sentiment qui te dépasse et tu fais des trucs que tu pensais jamais faire ».

« Comme par exemple nettoyer sa merde dans la cuvette, plier ses vêtements, lui faire à manger… en fait je me rends compte que d’avoir un mec c’est d’avoir un gosse 😂😂😂. Sérieusement, je n’ai jamais aimé quelqu’un comme ça. C’est juste incroyable ce sentiment d’aimer et d’être aimée. Nos débuts étaient vraiment HORRIBLES. Mais le principal c’est que maintenant c’est du passé c’est derrière nous tout ça. Je t’aime de tout mon cœur et j’espère passer ma vie avec toi @oltean_vld 💕🌸 » a ensuite ajouté celle qui serait prête à adopter avec l’influenceur.

D’ailleurs, la belle blonde a elle aussi eu le droit à une magnifique déclaration d’amour. On ne sait pas vous mais chez STAR24, ils nous font toujours autant rêver. Beaucoup de bonheur et pourvu que cela dure !

