Emma Cakecup partage ses joies et ses peines que ce soit sur les réseaux sociaux ou encore dans ses vidéos. Après avoir pris du poids, la petite amie de Vlad Otlean a décidé de livrer un joli message à ses abonnés sur Instagram. STAR24 vous donne tous les détails.

Emma Cakecup a beaucoup changé ces dernières années. Mais cela ne l’empêche pas de s’assumer davantage, celle qui s’était livrée sur ses complexes l’a encore prouvé sur Instagram. « Aimons nous ✨. Arrêtons de détester notre corps, arrêtons de nous comparer. Nous sommes tous uniques ! Tu vois depuis que j’ai pris un peu de poids je me sentais mal et ce shooting m’a fait réaliser que je suis belle même avec des kilos en plus. C’est la vie notre corps change et évolue. Je me suis trop fait de mal à essayer d’avoir une shape parfaite. Il faut juste maintenant essayer de s’accepter et si on n’y arrive pas, il faut essayer de se sentir bien en faisant du sport, en essayant de manger sainement 🙏🏼. Soyons en bonne santé, sans se déchirer et sans se faire du mal psychologiquement et physiquement. Je vous aime, prenez soin de vous ♡ » a-t-elle écrit.

Ce message a beaucoup fait réagir les fans d’Emma Cakecup. Ainsi, elle a reçu des commentaires tels que: « Des paroles si vraies ! Avec une photo magnifique en prime ! » et « Vraiment, tu es magnifique 😍😍 ». Ou encore: « C’est donc une raison pour se montrer à poile ?? Belle génération entre montrer son cul et ses seins… quel respect … » et « ❤️ Magnifique ❤️« . Mais aussi: « Enfin, une vraie femme sur insta, et qui s’assume…Très jolie… », « t’es magnifique💜 » et « OHHH MY GAWDDDD 😍😍😍😍😍😍« .

Voilà un joli message qui devrait encourager les personnes qui le suivent à décomplexer. Qu’en pensez-vous ? Comprenez-vous de son message plutôt positif ou pas ?

