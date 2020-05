Il y a quelques jours, Vlad Otlean piégeait sa chérie avec Ruby Nikara. Mais cette fois-ci, Emma Cakecup a pris la parole pour un sujet bien plus sérieux mais qui va tout autant fait réagir : la sexualisation de la femme sur les réseaux sociaux. STAR24 vous explique tout.

Même si elle adore faire rire sa communauté, Emma Cakecup sait retrouver son sérieux parfois. En effet, la chérie de Vlad Otlean n’hésite pas à pousser des coups de gueule par moment. Ce vendredi 08 mai 2020, elle a posé topless pour un sujet bien précis. « Je voudrais dédier ce post à toutes les femmes, les hommes, qui ont reçu des critiques sur leurs physiques. Aujourd’hui j’en ai marre, marre que les tétons de femme soit censurés. Marre de ne jamais être assez bien. Assez fine assez ronde, mais pas trop mais avec des fesses et un ventre plat. Marre de cette pression quotidienne de gens qui critiquent mon physique en permanence. Aujourd’hui j’ai décidé de me plaire à moi même avant de plaire aux autres.J’ai décidé de m’en foutre des critiques sur mon physique.J’ai décidé de m’accepter comme je suis que ça plaise ou non que je sois « trop » mince ou « trop » ronde je m’en fous », a-t-elle commencé par lâcher sur Instagram.

Avant de poursuivre: « J’ai toujours subi des critiques sur mon physique sur les réseaux sociaux et ça a toujours été compliqué pour moi. Car j’ai toujours détesté mon corps à cause des remarques et du regard des autres. Je n’ai pas commencé à détester mon corps seule c’est les autres qui me l’ont fait détester. Je ne veux plus jamais prendre à cœur une critique sur mon physique. Je veux être moi même et heureuse comme je suis. Et je sais que je ne suis pas la seule dans cette situation. Beaucoup de femmes et d’hommes sont jugés sur leur physique, que ce soit dans le travail, à l’école ou même à la maison. Sachez que je suis là pour parler avec vous, mes dm sont ouverts. Soyez heureux d’être vous car vous êtes unique. Et J’EN AI RAS LE CUL QU’ON CENSURE LES TÉTONS, IL FAUT ARRÊTER DE SEXUALISER LA FEMME. Le corps de la femme c’est une œuvre d’art, pas un objet sexuel pour faire bander les hommes.Le corps d’une femme c’est beau. C’est un corps qui peut donner la vie ».

Que pensez-vous du coup de gueule de Emma Cakecup qui s’est confiée sur sa prise de poids ?

