Il y a quelques semaines, EnjoyPhoenix révélait qu’elle changeait de vie. En effet, elle a quitté la France pour s’installer avec son chéri en Belgique. Mais cette fois-ci, la Youtubeuse a pris la parole concernant sa routine capillaire après autant d’interrogations au sujet de sa crinière de lionne. STAR24 vous explique tout.

EnjoyPhoenix a bien changé depuis toutes ces années aussi bien par rapport à son apparence que ses cheveux. D’ailleurs, elle arbore désormais une incroyable masse capillaire depuis qu’elle n’est plus blonde. L’occasion pour celle qui est en couple de nous dévoiler quelques secrets à ce sujet sur Instagram. « J’ai reçu des milliards de questions concernant mes cheveux ces derniers mois, je vais donc essayer d’y répondre sous ce post 🤓 Pour commencer : OUI, j’ai effectivement repris ÉNORMÉMENT de masse capillaire et mes cheveux poussent de nouveau vite et sans se casser ! En comparaison avec d’autres moments de ma vie, je n’ai jamais eu les cheveux aussi beaux que maintenant (en tout cas depuis que je touche la couleur) », a-t-elle commencé par déclarer.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marie Lopez (@enjoyphoenix) le 20 Avril 2020 à 10 :33 PDT

Avant d’expliquer: « Plusieurs raisons à ça : – J’ai arrêté les balayages et les décolorations et je suis passée à une couleur plus naturelle, donc j’ai les cheveux moins sensibilisés. – Pendant 2 ans, j’ai coupé mes cheveux tous les 2 mois, quitte à ne pas avoir la longueur que je voulais, pour que mes cheveux reprenne de la masse et soient égaux dans la longueur. – J’ai enchaîné les soins chez @oceaneavakian pour entretenir et nourrir mes cheveux, en compléments de ceux que je faisait chez moi – J’ai considérablement diminué mon utilisation de chaleur (lisseur, fer à boucler etc ) – Une bonne alimentation et des compléments alimentaires ont aidés à remettre mon corps en place, et ça a aidé à l’épanouissement de mes cheveux ( merci @healthy_charly sans le savoir ton protocole m’a aidé capillairement parlant 🤣) »

EnjoyPhoenix a ensuite conclu : « Bref, de manière générale, il faut DE LA PATIENCE. Quand on a compris ça, on sait comment s’y prendre ! Mes cheveux sont vraiment en meilleure santé, et quand j’aurai le courage, je passerais à une routine capillaire 100% naturelle ! Vous savez tout (ou presque), par ce que personne ne connaît exactement ma couleur à part @oceaneavakian et je crois qu’elle va garder ce secret pour elle haha ♡ D’ailleurs je me répète, mais c’est vraiment elle qui a sauvé mes cheveux, donc si vous êtes dans la région Lyonnaise, ne vous posez pas la question concernant votre futur salon 🤓 »

A vous de jouer !

Il y a quelques semaines, EnjoyPhoenix révélait qu’elle changeait de vie. En effet, elle a quitté la France pour s’installer avec son chéri en Belgique. Mais cette fois-ci, la Youtubeuse a pris la parole concernant sa routine capillaire après autant d’interrogations au sujet de sa crinière de lionne. STAR24 vous explique tout.

EnjoyPhoenix a bien changé depuis toutes ces années aussi bien par rapport à son apparence que ses cheveux. D’ailleurs, elle arbore désormais une incroyable masse capillaire depuis qu’elle n’est plus blonde. L’occasion pour celle qui est en couple de nous dévoiler quelques secrets à ce sujet sur Instagram. « J’ai reçu des milliards de questions concernant mes cheveux ces derniers mois, je vais donc essayer d’y répondre sous ce post 🤓 Pour commencer : OUI, j’ai effectivement repris ÉNORMÉMENT de masse capillaire et mes cheveux poussent de nouveau vite et sans se casser ! En comparaison avec d’autres moments de ma vie, je n’ai jamais eu les cheveux aussi beaux que maintenant (en tout cas depuis que je touche la couleur) », a-t-elle commencé par déclarer.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marie Lopez (@enjoyphoenix) le 20 Avril 2020 à 10 :33 PDT

Avant d’expliquer: « Plusieurs raisons à ça : – J’ai arrêté les balayages et les décolorations et je suis passée à une couleur plus naturelle, donc j’ai les cheveux moins sensibilisés. – Pendant 2 ans, j’ai coupé mes cheveux tous les 2 mois, quitte à ne pas avoir la longueur que je voulais, pour que mes cheveux reprenne de la masse et soient égaux dans la longueur. – J’ai enchaîné les soins chez @oceaneavakian pour entretenir et nourrir mes cheveux, en compléments de ceux que je faisait chez moi – J’ai considérablement diminué mon utilisation de chaleur (lisseur, fer à boucler etc ) – Une bonne alimentation et des compléments alimentaires ont aidés à remettre mon corps en place, et ça a aidé à l’épanouissement de mes cheveux ( merci @healthy_charly sans le savoir ton protocole m’a aidé capillairement parlant 🤣) »

EnjoyPhoenix a ensuite conclu : « Bref, de manière générale, il faut DE LA PATIENCE. Quand on a compris ça, on sait comment s’y prendre ! Mes cheveux sont vraiment en meilleure santé, et quand j’aurai le courage, je passerais à une routine capillaire 100% naturelle ! Vous savez tout (ou presque), par ce que personne ne connaît exactement ma couleur à part @oceaneavakian et je crois qu’elle va garder ce secret pour elle haha ♡ D’ailleurs je me répète, mais c’est vraiment elle qui a sauvé mes cheveux, donc si vous êtes dans la région Lyonnaise, ne vous posez pas la question concernant votre futur salon 🤓 »

A vous de jouer !