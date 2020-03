C’est le début d’une nouvelle vie pour EnjoyPhoenix ! En couple depuis un moment déjà, la Youtubeuse a décidé de changer de vie par amour. Bye bye la France, celle qui s’est attirée les foudres des internautes a décidé de s’installer en Belgique. STAR24 vous explique tout.

Il y a quelques mois, EnjoyPhoenix dévoilait enfin l’identité de son nouveau boyfriend. Ainsi, elle a déclaré sur une vidéo Youtube: » J’ai eu envie de le partager avec vous juste à titre informatif sans forcément faire une annonce officielle sur Instagram ou vous le montrer complètement dans une vidéo parce que je n’ai pas envie de reproduire les erreurs du passé, si vous me suivez depuis longtemps, vous voyez de quoi je veux parler. Mais j’avais quand même l’envie et le besoin de vous le dire pour que les gens arrêtent de chercher. Je préférais avoir la parole sur ce sujet avant qu’on le dise à notre place (…) Il est DJ et son nom, avant que vous alliez le chercher, c’est Henri PFR ».

Hé bien, le couple vient de passer un autre cap dans la relation. En effet, EnjoyPhoenix part s’installer en Belgique. Et c’est sur Youtube qu’elle a fait l’annonce. « J’ai très envie de vivre un petit peu à l’étranger c’est quelque chose que j’ai toujours eu envie de faire. Si j’avais continué mes études, j’aurais fait un Erasmus et je serais partie parce que j’ai toujours voulu vivre à l’étranger (…) avoir un copain belge, c’était un petit peu l’occasion rêvée pour moi de partir de la France et de tester la vie ailleurs, tout simplement. C’est une des raisons pour lesquelles je pars (…) je me sens hyper-bien en Belgique, je trouve les gens gentils, je trouve les gens pas compliqués. Je trouve que la vie est douce en Belgique (…) J’ai un petit peur parce que je sais qu’il y a des coutumes là-bas qu’il n’y a pas ici (…) je suis pas en stress total (…) la Belgique c’est vraiment un pays qui est collé à la France, c’est pas si loin que ça de Lyon, c’est seulement à 4h de train et c’est un pays où on parle quand même français (…) si je pars, j’aurais certainement plus envie et je ressentirais certainement plus le besoin de venir et de revoir ma famille et mes amis ».

Une bonne nouvelle pour elle !

