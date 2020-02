Il y a quelques jours, Tom Leeb a été sélectionné pour participer au concours de l’Eurovision 2020. Il y représentera la France. D’ailleurs, le titre qu’il a choisi pour l’occasion vient d’être dévoilé et a vite fait réagir… STAR24 vous donne tous les détails.

Encore quelques semaines avant le retour de l’Eurovision. En effet, le 16 mai, de nombreux candidats défendront les couleurs de leur pays en chanson à Rotterdam. Pour la France, c’est Tom Leeb, le fils de Michel Leeb et également le frère de Fanny Leeb. A la fois comédien, musicien et humoriste, le beau gosse tentera de faire ses preuves tout comme Bilal Hassani l’année précédente. En ce qui concerne la chanson qu’il a choisi, celle-ci a été dévoilée ce dimanche 16 février 2020 sur le plateau de « 20h30 le Dimanche » sur France 2. Le chanteur s’est produit en avant-première sur le premier étage de la Tour Eiffel. De plus, la chanson « The Best in Me » a été choisie par France Télévisions avant même d’avoir trouvé son interprète. Écrite à l’origine en anglais, la chanson a été traduite par Tom Leeb en ajoutant sa touche personnelle avec l’aide d’Amir Haddad.

Découvrez le titre de @TomLeebOfficial pour l’#Eurovision : « The best in me » pic.twitter.com/JwzohferaU — France 2 (@France2tv) February 16, 2020

Seulement voilà, il semblerait que les internautes n’aient pas été totalement convaincus. Ainsi, on a pu lire sur Twitter: « Je découvre à l’instant le clip de Tom Leeb, juché sur la tour Eiffel pour l’Eurovision. On dirait un président de BDE qui lâche une imitation d’Amir en fin de soirée avec quatre grammes dans le sang ». Ou encore: « le candidat fonctionne bien même très bien, c’est la chanson qui va pas » et « Bon, et bien je crois que Tom Leeb a autant de chance de remporter l’Eurovision qu’Agnes Buzyn, Paris. #Eurovision #Municipales2020«

Espérons que Tom Leeb sera plus convaincant auprès des téléspectateurs lors du jour J. Et vous, que pensez-vous de son morceau ?

