Découverte dans la dernière saison des « 10 couples parfaits », Eva Ducci a pu dévoiler une autre de ses facettes dans « La Villa des cœurs brisés 6 » où elle s’est mise avec Vivian. Aujourd’hui, la belle blonde s’est livrée sans filtres sur une facette sombre de son passé. STAR24 vous raconte tout.

Sous sa bonne humeur et son sens de l’humour très présents à l’écran, Eva Ducci a un passé bien chargé. Lorsqu’elle était âgée de deux ans, le papa de la candidate de « La Villa des cœurs brisés 6 » a été assassiné. Au cours d’une interview accordée à Zone Off, la jeune femme a d’abord raconté: « Ca, je ne sais pas pourquoi, je n’en parle jamais. Parce que je me dis que c’est un peu tabou. Je me dis que c’est un peu secret, je ne sais pas si je dois le dire ou pas (…) Mon papa était un voyou, je le dis clairement. Moi j’ai vécu en Corse jusqu’à il n’y a pas si longtemps depuis petite. J’étais avec ma mère, ma sœur et mon père. On habitait là-bas ».

Eva Ducci se livre sur le meurtre de son père : « on lui a tiré dans le dos »

Mais Eva Ducci ne s’est pas arrêtée là. La jolie Corse a ensuite ajouté, très émue: « Je me rappelle que ma mère m’a expliqué que c’était devant chez moi. On était chez moi et mon père sortait les courses de la voiture. On lui a tiré dans le dos et dans l’oreille. Ma mère, elle est sortie direct, elle a compris dès qu’elle a entendu les coups de feu. Il a été transféré à l’hôpital, il n’a pas survécu malheureusement. Ca a été un choc pour ma mère, elle nous l’a pas dit de suite. On avait pas compris. L’enquête a été menée. On a jamais su vraiment qui avait fait ça et on le saura jamais je pense. Il nous disait jamais ce qu’il faisait. Il avait forcément des ennemis mais je ne sais pas pourquoi (…) En Corse c’est comme ça (…) On sait comment c’est. Bien sûr que je leur en veux de m’avoir enlevé mon papa ».

Un témoignage bouleversant !