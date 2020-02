En un peu plus d’un an, Eva Queen a réussi à se faire un véritable nom dans la musique et multiplie les succès avec ses titres tirés de son premier album. D’ailleurs, la petite sœur de Jazz qui a été blessée par une fan vient de décrocher un tout nouveau contrat en collaborant avec une marque de vêtements.

Décidément tout semble sourire à Eva Queen. Après avoir été certifiée disque de platine pour son premier album en décembre dernier, la jeune femme a eu un nouveau projet loin de la musique. En effet, celle qui a été clashée par une chanteuse a récemment teasé la sortie de sa collaboration avec la marque vestimentaire féminine Jennyfer. A cette occasion, elle avait même organisé une soirée où une quinzaine de ses fans allaient pouvoir la rencontrer et s’amuser avec elle.

Après quelques jours d’attente, Eva Queen a enfin pu annoncer le jour tant attendu. Ainsi, la jeune femme a déclaré sur Instagram: « Ça y est ma collection avec @jennyfer est enfin disponible sur le site www.jennyfer.com et dans toutes les boutiques de France, Belgique et au Maroc, et à partir du 13 février à la Réunion, Guadeloupe et la Martinique, 17 février en Tunisie et enfin le 24 février en Algérie. Sachez que la collection est en édition limitée ! J’ai tellement hâte de vous voir la porter, perso je vais essayer d’aller le plus rapidement possible voir en boutique 🤪 envoyer moi tout vos achats 🥰🛍🛍 » .

Très vite, les fans ont manifesté leur joie et ont commenté: « j’y vais de suite pour m’habiller pour ton concert » et « J’ai déjà acheté 3 teeshirt et tantôt j’achète ton jean et dans quelques semaines j’achète le reste 😍😍😍😍« . Ou encore « Trop bien tellement contente de ta collection 😍😍😍 » et « La meilleure collection, j’ai commandé j’attends avec impatience ma commande ❤️❤️❤️ ». Juste avant les fêtes, Stéphanie Durant avait elle aussi sorti sa propre collection très disco !

