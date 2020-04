Il y a quelques mois, Eva Queen subissait une intervention chirurgicale pour la bonne cause. Interrogée à ce sujet, celle qui a collaboré avec la marque Jennyfer a longtemps gardé le mystère. Seulement voilà, consciente qu’elle peut sensibiliser sa communauté, elle a décidé de sortir du silence. STAR24 vous donne tous les détails.

Après avoir reçu des douleurs au dos à cause du temps, Eva Queen a révélé qu’elle avait des broches. En effet, elle souffrait d’une scoliose plutôt grâce qui a dû finir par être opérée. La petite sœur de Jazz a ainsi raconté sur Snapchat: « Je me suis faite opérée du dos, de la scoliose (…) J’étais à 45 et 50 degrés (…) On s’est rendus compte quand j’étais petite. Je devais porter un corset. Mais je n’étais pas assez assidue (…) Vers 14/15 ans, j’ai arrêté de le mettre, ça m’a gavé (…) Mon dos est reparti en cacahuète (…) J’ai mal porté mon corset. Un jour, j’arrive à l’hôpital. Je vois mon chirurgien qui me suit depuis toute petite (…) Je sentais que mon dos, ça n’allait plus. »

Mais ce n’est pas tout. En effet, la chanteuse a expliqué à quel point cette intervention a été difficile malgré tout. Cela dit, elle changerait la vie à tout jamais de celle qui a été blessée par une fan : « J’aurai pu être complètement tordue à 50 ans et avoir des problèmes respiratoires (…) Je me suis réveillée après de très grosses douleurs (…) Au bout de cinq jours, j’ai réussi à me rassoir au bord de mon lit (…) J’ai eu un mois de convalescence (…) J’ai eu mal et j’ai perdu beaucoup beaucoup de poids (…) Je suis passé de 1m67 à 1m72 (…) ça a été un moment très difficile pour moi ».

Fort heureusement tout va pour le mieux aujourd’hui. Eva Queen a même révélé qu’elle enregistrait les dernières voix de son son Mood la veille de son opération et de là, sa carrière a commencé !

