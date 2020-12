Eva Queen et Wejdene sont-elles finalement ennemies ? Juste après sa défaite aux NRJ Music Awards 2020 et la pique lancée à la sœur de Jazz, la guerre a été déclarée puisque la candidate de la JLC Family a taclé la chanteuse. STAR24 vous raconte tout.

Il y a quelques semaines, Eva Queen faisait des révélations au sujet de Wejdene au micro de nos confrères de Télé-Loisirs. « Je lui ai parlé au tout début, quand j’ai vu que ça commençait à péter pour elle et qu’elle avait beaucoup de buzz autour d’elle. Je lui ai directement envoyé un message (…) Je lui ai dit que c’était super, qu’il fallait qu’elle continue comme ça et qu’elle ne se laisse pas marcher dessus ! Et qu’elle n’écoute pas les critiques surtout, parce que quand tu commences il y a des critiques, toujours. Elle me posait des questions, me demandait si certaines choses étaient normales. Plus on te critique au début, plus tu vas marcher. Parce que les gens sont jaloux et ont toujours besoin de commenter » a révélé l’interprète d’Etincelle.

Seulement voilà, leurs rapports se seraient dégradés depuis. Au cours de sa récente interview, Wejdene a été interrogée par Just Riadh et Michou sur l’artiste qu’elle ne portait pas dans son cœur. Malgré un bip de censure, on a pu entendre qu’il parlait de… Eva Queen. Face à ces propos, Jazz qui est en guerre avec Nabilla Vergara n’a pas hésité à réagir de manière virulente à ce sujet en postant le message suivant dans sa story sur Instagram : « tout le monde a repris sa place, ceux qui ont gagné le méritent. Sans oublier que ma reus tu as la place que tu mérites numéro un #letalents’achètepas ».

Voilà qui a le mérite d’être clair. Pour le moment ni Eva Queen ni Wejdene n’a pris la parole à ce sujet.

