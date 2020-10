Originaire de Marseille, Agnès est l’une des mamans qui a accepté de se laisser tenter par l’expérience proposée par l’émission « 20 ans à nouveau » avec sa fille Inès. L’occasion pour STAR24 d’évoquer son aventure avec elle.

STAR24 : Bonjour Agnès ! Quel genre de maman es-tu selon toi ?

Agnès: Bonjour ! Je suis une maman poule. Je ne suis pas non plus sans arrêt derrière le dos de mes enfants mais si je n’ai pas de nouvelles dans la journée, je vais téléphoner (…) On parle de tout, on a pas de sujets tabous. Je suis une maman moderne (…) Je conseille un maximum et cela se passe plutôt bien. Je suis très très proche de mes enfants.

Dans le premier épisode, on voit que tu es plutôt à fond lorsqu’il s’agit de se mettre sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu t’es inspirée de ta fille ?

Niveau post, c’est vrai que ma fille n’hésite pas à me dire comment poser ou comment retoucher une photo. Au niveau du relooking, je suis celle qui a le moins changé, j’ai eu beaucoup de chance.

Pourquoi as-tu accepté de te lancer dans cette aventure ?

Avec Inès, on avait déjà fait les Reines du Shopping. J’ai vu une annonce sur les réseaux. J’a envoyé un message. Cela s’est fait super rapidement. Ca m’a intéressée parce que ma fille est influenceuse et que je me rendais pas compte de tout le travail que cela demandait. Pour moi, elle ne faisait rien de ses journées.

Qu’as-tu retenu de cette expérience ?

On ne se cache rien avec Inès, j’ai plus découvert son métier et l’envers du décor de son travail plus qu’autre chose.

Avais-tu des craintes durant cette aventure ?

On était pas du tout au courant de ce que l’on allait faire, je n’avais pas de craintes en amont (…) La chose qui m’a peut-être le plus gênée c’est lorsque l’on est sortie dans la rue pour chanter du rap. J’appréhendais un petit peu.

Un souvenir qui te vient en tête ?

Si je devais retenir un souvenir, je pense que ce serait notre dernier repas. On a vécu presque trois semaines H24 ensemble, on est toutes différentes et pourtant le courant est très bien passé. On s’attache plus que l’on aurait pu l’imaginer, cela a été déchirant.

Aimerais-tu refaire une émission avec ta fille ?

Cela aurait été génial de faire le contraire également ! Je ne sais pas si les filles pourraient vivre ça !

Pour toi, c’est quoi « avoir 20 ans » aujourd’hui ?

Avoir 20 ans aujourd’hui, ce n’est pas être aussi libre qu’on ne l’était. Pas assez d’échange avec les gens qu’il y a autour malgré les réseaux sociaux. Je trouve ça dommage.

Pour suivre Agnès : @agnespiazza et @sikymnails_

