Anthony Lyricos a fait son retour sur les écrans dans « Les Princes et les Princesses de l’amour 3 ». Mais sachez qu’il aurait pu intégrer une autre émission de romance. Au cours d’une interview spécial confinement, le Belge s’est livré sur tout cela au micro de STAR24.

Tout d’abord, Anthony Lyricos a révélé qu’il avait été approché pour la Villa des cœurs brisés 5 avant les Princes de l’amour 7. « La villa des cœurs brisés était tous à fond sur moi (…) Ma problématique c’est la peur de l’abandon. J’angoisse et je me remets beaucoup en question si on ne me répond pas après un certain temps ou l’on me lâche des vu, les silences radios. J’ai très peur que la personne s’en aille (…) Malheureusement, cela ne s’est pas fait (…) Après j’ai eu les Princes qui m’on appelé (…) Un beau jour je finirais par être dedans, j’ai des choses à faire et à dire (…) C’est un programme que j’adore (…) Parce que le coaching est beaucoup évolué et approfondi que dans les Princes » nous a-t-il raconté.

Concernant sa longue absence, Anthony Lyricos s’est beaucoup remis en question. Le Belge a ajouté: « C’est vrai que j’ai douté de moi. Peut-être que c’est moi que ne suis plus dans le moment et dans ce qu’ils font aujourd’hui. La télé-réalité évolue, les divertissements aussi. J’en venais à m’interroger (…) Ce n’était pas le bon moment. Ça dépend du casting. La prod de la Villa des cœurs brisés me voulait mais la chaîne au dernier moment n’a pas validé. La raison on ne la saura jamais. Il y a deux ans on m’a validé en tant que remplaçant ».

En attendant de savoir s’il va être rappeler pour la prochaine saison du programme de romance, Anthony Lyricos nous a annoncé qu’il préparait un autre projet musical. STAR24 vous tiendra au courant de son avancée !

Anthony Lyricos a fait son retour sur les écrans dans « Les Princes et les Princesses de l’amour 3 ». Mais sachez qu’il aurait pu intégrer une autre émission de romance. Au cours d’une interview spécial confinement, le Belge s’est livré sur tout cela au micro de STAR24.

Tout d’abord, Anthony Lyricos a révélé qu’il avait été approché pour la Villa des cœurs brisés 5 avant les Princes de l’amour 7. « La villa des cœurs brisés était tous à fond sur moi (…) Ma problématique c’est la peur de l’abandon. J’angoisse et je me remets beaucoup en question si on ne me répond pas après un certain temps ou l’on me lâche des vu, les silences radios. J’ai très peur que la personne s’en aille (…) Malheureusement, cela ne s’est pas fait (…) Après j’ai eu les Princes qui m’on appelé (…) Un beau jour je finirais par être dedans, j’ai des choses à faire et à dire (…) C’est un programme que j’adore (…) Parce que le coaching est beaucoup évolué et approfondi que dans les Princes » nous a-t-il raconté.

Concernant sa longue absence, Anthony Lyricos s’est beaucoup remis en question. Le Belge a ajouté: « C’est vrai que j’ai douté de moi. Peut-être que c’est moi que ne suis plus dans le moment et dans ce qu’ils font aujourd’hui. La télé-réalité évolue, les divertissements aussi. J’en venais à m’interroger (…) Ce n’était pas le bon moment. Ça dépend du casting. La prod de la Villa des cœurs brisés me voulait mais la chaîne au dernier moment n’a pas validé. La raison on ne la saura jamais. Il y a deux ans on m’a validé en tant que remplaçant ».

En attendant de savoir s’il va être rappeler pour la prochaine saison du programme de romance, Anthony Lyricos nous a annoncé qu’il préparait un autre projet musical. STAR24 vous tiendra au courant de son avancée !