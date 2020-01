Anthony Lyricos est de retour sur les écrans ! A l’occasion de sa participation aux Princes de l’amour 7, le Belge nous a donné de ses nouvelles et ses impressions sur ce fameux comeback. D’ailleurs, il nous a partagé son nouveau projet !

Bonjour Anthony ! Comment te sens-tu après tant d’années d’absence ?

Anthony Lyricos: Je suis très très content. On ne m’avait pas vu depuis 2014. C’est une superbe opportunité pour moi (…) Je ne savais pas à quoi m’attendre même si je savais que le contexte avait beaucoup changé.

Que s’est-il passé pour amoureusement en six ans ?

J’ai eu une relation qui a duré six mois il y a cinq ans. Ces six mois se sont bien passés. Depuis, il n’y a plus rien eu de très sérieux. C’était un peu compliqué. Faire des rencontres ce n’est pas le difficile mais de trouver quelqu’un qui nous correspond vraiment (…) Je ne me prends pas la tête, je vois ce que cela donne.

Que penses-tu du nouveau concept ?

Le système avec l’agence me semblait plutôt bien avec Aissa, Magali et Hermano. Ils sont vraiment là à mes côtés pour m’aider et m’orienter. Chacun peut perdre sa place avec la guerre des trônes, c’est bien. C’est plutôt sympa, cela m’a donné envie de voir ce qu’il en est et comment ça va se passer.

Avais-tu des critères particuliers ?

Je leur ai dis que je voulais quelqu’un qui s’intéressait vraiment à moi et qui voulait me découvrir. Une personne qui sait discuter, avec beaucoup d’humour et très affectueuse qui a vraiment envie de passer du temps avec moi. Ils ont bien fait leur travail. Je reste parfois un peu naïf et il ne faut pas se ferme. S on ne rêve plus, on perd un peu la magie et les étoiles dans les yeux.

Comment s’est passée ton intégration ?

Je me suis bien entendu avec tout le monde, c’était génial. J’avais l’impression d’être dans la famille. Je me suis bien entendu avec Julien Bert et Julien Guirado qui sont super adorables. Ils ont beaucoup été là pour moi. Quand j’avais des doutes et que j’étais pas bien, même les princesses étaient toujours à mes côtés. On était assez différents, je suis extraverti, j’ai mon monde mais cette entente est belle à voir.

Que penses-tu des candidats déjà partis avant toi ?

J’aime beaucoup Sebydaddy. J’ai rencontré Bryan sur le tournage, c’est un peu le même délire. Il est très marrant, très rigolo. Anthony Alcaraz est vraiment sympa. Je suis très étonne d’avoir toujours de ses nouvelles et qu’il m’apprécie. On est pas toujours ce que l’on montre, il a été une belle surprise.

Quels sont tes projets pour 2020 ?

Je prépare mon premier single, il sortira dans les prochains mois. Cela va être une chanson très très love. Cela parle d’un couple brisé qui se sépare et est très nostalgique.

Ton aventure en trois mots ?

Amour, rencontres et aventure !

Un message pour la fin ?

Je suis vraiment très touché par les gens et leurs beaux messages. On voit qu’il y a plein de complicité et d’avoir leur soutien, cela m’encourage. Je les remercie du fond du cœur. J’espère qu’ils seront toujours là pour moi dans les mois et les années à venir !

Merci Anthony !

