Dès son arrivée dans la Villa des cœurs brisés 5, Clémence a directement eu un rapprochement avec Anthony Matéo. Telle une évidence, les deux tourtereaux sont toujours aussi amoureux depuis la fin du tournage. Actuellement en couple, ils nous ont accordé une entrevue en mode « couplegoal ».

Comme vous avez pu le constater dans la première partie de l’interview de Clémence, c’est fort entre elle et Anthony Matéo. Mais cette fois-ci place un peu au rire et à l’amour. Dans le cadre de notre interview « Couplegoal », la jeune femme a révélé qu’elle avait le plus fort caractère. Quant à leur premier date, ils ont raconté: « Juste après qu’on s’embrasse, on est parti direct sur un rooftop voir le coucher de soleil (…) On a même pas dit qu’on était en couple, ça s’est passé tout seul »

Ils nous ont également révélé comment ils résumeraient leur relation en un mot. De son côté, Anthony Matéo a déclaré: « C’est une renaissance des sentiments que je pensais plus jamais retrouver (…) Je pensais que cela serait fini pour moi ». Du côté de sa chérie: « C’est une révélation. J’étais venue dans la villa pour prendre soin de ma problématique. Je m’attendais pas à un amour et encore moins à un amour comme on a. Notre rencontre c’est vraiment ce qui m’a choquée. Je ne m’attendais pas à ça. Quand j’ai appelé mes parents dans le premier off pour dire que j’étais en couple, ils étaient choqués. Quand il est venu me voir à Miami, ils étaient choqués, ils ne m’ont jamais vu comme ça ».

En tout cas, on ne sait pas vous mais chez STAR24 on adore voir les deux tourtereaux ensemble. Selon certaines rumeurs, Anthony Matéo et Clémence se seraient fiancés en secret quelques semaines avant l’officialisation de leur relation publiquement. Beaucoup de bonheur aux deux tourtereaux !

